878 gündür kayıp Yasin'i özel ekip de bulamadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Akören ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce, 6 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'i Ankara'dan gelen polis ve askerlerden oluşan özel ekip de bulamadı. 878 gündür kayıp çocuğun babası Yavuz Şahin, "Özel ekip bizimle görüştü. Oğlumuzdan halen haber yok" dedi.

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü- Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde, Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar aranırken, ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 24 günün ardından sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Konya'ya gelerek, çalışmaya başladı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü.

Oğlunun 878 gündür kayıp olduğunu belirten Yavuz Şahin, "İçişleri Bakanı'mızın talimatı ile görevlendirilen özel ekip, bir süre mahalleye gelip, bizlerle görüştü. Bizden olayla ilgili bilgi aldılar. Daha sonra mahalleli ile görüştüler; ancak onlar da bir sonuç elde edemedi. Oğlumuzdan halen bir haber yok" dedi.

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