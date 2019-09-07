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88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesi açıklarında 88 gün önce denizde kaybolan ve bulunamayan kayıp iş adamı Serdar Sincan, balıkçılar tarafından geçtiğimiz günlerde bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesi açıklarında 88 gün önce denizde kaybolan ve bulunamayan kayıp iş adamı Serdar Sincan, balıkçılar tarafından geçtiğimiz günlerde bulundu. DNA testi ile kimliği belirlenen Sincan’ın cenazesi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.
10 Haziran 2019 tarihinde, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu sahilleri açıklarında, teknenin arıza yapması sonucu denize atlayan Serdar Sincan’a (44) olayın ardından geçen 88 gün sonrası Balıkçılar tarafından bulundu. Kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesedin, Serdar Sincan’ın anne ve babasından alınan DNA’lar ile uyumlu çıkması sonrası cenaze aile teslim edildi.
Cenazeyi teslim alan aile Balıkesir’in Dursunbey İlçesinden gelen cenaze nakil aracı ile defin işlemleri için İlçeye hareket etti. İlk olarak Baba ocağına getirilen cenaze burada alınan helalliğin ardından Dursunbey Merkez Çarşı Camiine getirildi. Şahsın Babası Mustafa Sincan ve kardeşi Halil Sincan tarafından cami avlusunda taziyeler kabul edildi. 88 günden bu yana kayıp olan Sincan’ın tabutu ise cenaze aracından çıkarılmadı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdar Sincan’ın cenazesi Dursunbey mezarlığında defin edildi.
10 Haziran’da meydana gelen bu elim olayda, 7 kişi kurtarılmış, denize atlayan Yaman Şipka 12 saat sonra sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natali Sincan’ın cansız bedeni Mudanya sahilinde bulunmuş, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde toprağa verilmişti.

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi

88 gündür denizde kayıp olan Serdar Sincan toprağa verildi
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