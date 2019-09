88. İzmir Enternasyonal Fuarı Başladı

Törene ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buradayız, İzmir’deyiz, fuardayız. Türkiye aydan gelen taşı ilk kez burada gördü. Milli Piyango ilk kez bu fuarda çekildi. Sandviç kelimesini ilk kez burada gördük, yürüyen merdivenle ilk kez burada tanıştık. Sanat güneşimiz Zeki Müren burada doğdu ve burada gözlerini yumdu. Bizler 88 yıldır dünyaya İEF’den açılan pencereden bakıyoruz. Dünya da bizi 88 yıldır bu pencereden görüyor. Burası bütün bir ülkenin anılarını saklıyor. Fuarın İzmir’de hayat bulması tesadüf değil. İzmir, Asya ve Anadolu’nun birbirine bağlandığı bir metropol olarak ortaya çıkmış bir liman kentidir. İzmir bir özgürlükler kentidir. İzmir haksızlıklara baş kaldıran efedir. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele buradan başlamıştır. Tarihin akışı içerisinde hemen her şey değişti ama İzmir’in ruhu olan fuar hiç değişmedi. İzmir’in ve bu fuarın birleştirici gücünü bu akşam bir kez daha görüyoruz."

“İzmir’in enerjisini İstanbul’un motivasyonuyla birleştireceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, alkış ve sloganlarla geldiği sahnede İzmir’in tarih boyunca ülke ekonomisine ve ticaretine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İmamoğlu, “Bunlardan en önemlisi İzmir İktisat Kongresi’dir. Savaşla elde edilen başarının yeterli olmayacağı konusunda atılan en önemli adımdır. Türkiye’nin ekonomik geleceği tanımlanmıştır. Cumhuriyetin sanayi hamlesi böyle başlamış ve gelişmiştir. Türkiye’miz İzmir’de 88 yıl önce böyle bir etkinliğe imza atarak ne kadar önemli bir işe başladığını göstermiş oldu. Ben aynı zamanda 82 milyonun birbirini kucaklaması gerektiğini söylüyorum. İEF İzmir’de bu kucaklaşmayı, buluşmayı 88 yıldır gerçekleştiriyor. Türkiye’nin her yerinden gelen yurttaşlarımız burada bir araya geliyor. İEF, ulusların bir araya gelmesi konusunda önemli işlere imza atıyor. İEF, ülkemizin ilk ve tek genel ticaret fuarıdır. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ne yazık ki bu fuara ilk katılıyoruz. İzmir’in bu fuarına katılım sağlamamış olmamız çok ciddi bir eksiktir. Bu açığı kısa zamanda kapatacağız. İzmir’in sinerjisini, enerjisini İstanbul’un motivasyonu ile birleştireceğiz. İki başkan olarak bu birlikteliğin altına imza atacağız. Tunç Soyer ile birlikte atacağımız her güzel adım güzel Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her dört vatandaştan birini ilgilendiriyor. Sayın Tunç Soyer ile birlikte başlayacağımız işbirliği Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.