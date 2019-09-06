88. İzmir Enternasyonal Fuarı Başladı

Türkiye’nin farklı sektör ve ülkeleri bir araya getiren ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarın açılışı için Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve konuk ülkelerin delegasyonları katıldı.

Düşünsel kökeni 1923’teki İzmir İktisat Kongresi’ne dayanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti. Hindistan da ‘odak ülke’ olarak fuara katılıyor. Türkiye’den katılan iller arasında İstanbul ve Kahramanmaraş ‘onur konuğu’.

Açılışta Çin Halk Cumhuriyeti Sirk Gösteri Ekibi, yaptığı akrobatik gösterilerle izleyicilerden yoğun alkış aldı. Ardından geleneksel halk danslarını modernize ederek sahneleyen Anadolu Ateşi büyüleyici bir gösteri yaptı.

“88 yıldır dünyaya İEF’den bakıyoruz”

Törene ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buradayız, İzmir’deyiz, fuardayız. Türkiye aydan gelen taşı ilk kez burada gördü. Milli Piyango ilk kez bu fuarda çekildi. Sandviç kelimesini ilk kez burada gördük, yürüyen merdivenle ilk kez burada tanıştık. Sanat güneşimiz Zeki Müren burada doğdu ve burada gözlerini yumdu. Bizler 88 yıldır dünyaya İEF’den açılan pencereden bakıyoruz. Dünya da bizi 88 yıldır bu pencereden görüyor. Burası bütün bir ülkenin anılarını saklıyor. Fuarın İzmir’de hayat bulması tesadüf değil. İzmir, Asya ve Anadolu’nun birbirine bağlandığı bir metropol olarak ortaya çıkmış bir liman kentidir. İzmir bir özgürlükler kentidir. İzmir haksızlıklara baş kaldıran efedir. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele buradan başlamıştır. Tarihin akışı içerisinde hemen her şey değişti ama İzmir’in ruhu olan fuar hiç değişmedi. İzmir’in ve bu fuarın birleştirici gücünü bu akşam bir kez daha görüyoruz."