88. İzmir Enternasyonal Fuarı Başladı

Türkiye’nin farklı sektör ve ülkeleri bir araya getiren ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarın açılışı için Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve konuk ülkelerin delegasyonları katıldı.
Düşünsel kökeni 1923’teki İzmir İktisat Kongresi’ne dayanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti. Hindistan da ‘odak ülke’ olarak fuara katılıyor. Türkiye’den katılan iller arasında İstanbul ve Kahramanmaraş ‘onur konuğu’.
Açılışta Çin Halk Cumhuriyeti Sirk Gösteri Ekibi, yaptığı akrobatik gösterilerle izleyicilerden yoğun alkış aldı. Ardından geleneksel halk danslarını modernize ederek sahneleyen Anadolu Ateşi büyüleyici bir gösteri yaptı.
“88 yıldır dünyaya İEF’den bakıyoruz”
Törene ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buradayız, İzmir’deyiz, fuardayız. Türkiye aydan gelen taşı ilk kez burada gördü. Milli Piyango ilk kez bu fuarda çekildi. Sandviç kelimesini ilk kez burada gördük, yürüyen merdivenle ilk kez burada tanıştık. Sanat güneşimiz Zeki Müren burada doğdu ve burada gözlerini yumdu. Bizler 88 yıldır dünyaya İEF’den açılan pencereden bakıyoruz. Dünya da bizi 88 yıldır bu pencereden görüyor. Burası bütün bir ülkenin anılarını saklıyor. Fuarın İzmir’de hayat bulması tesadüf değil. İzmir, Asya ve Anadolu’nun birbirine bağlandığı bir metropol olarak ortaya çıkmış bir liman kentidir. İzmir bir özgürlükler kentidir. İzmir haksızlıklara baş kaldıran efedir. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele buradan başlamıştır. Tarihin akışı içerisinde hemen her şey değişti ama İzmir’in ruhu olan fuar hiç değişmedi. İzmir’in ve bu fuarın birleştirici gücünü bu akşam bir kez daha görüyoruz."
“İzmir’in enerjisini İstanbul’un motivasyonuyla birleştireceğiz”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, alkış ve sloganlarla geldiği sahnede İzmir’in tarih boyunca ülke ekonomisine ve ticaretine önemli katkılar sunduğunu söyledi. İmamoğlu, “Bunlardan en önemlisi İzmir İktisat Kongresi’dir. Savaşla elde edilen başarının yeterli olmayacağı konusunda atılan en önemli adımdır. Türkiye’nin ekonomik geleceği tanımlanmıştır. Cumhuriyetin sanayi hamlesi böyle başlamış ve gelişmiştir. Türkiye’miz İzmir’de 88 yıl önce böyle bir etkinliğe imza atarak ne kadar önemli bir işe başladığını göstermiş oldu. Ben aynı zamanda 82 milyonun birbirini kucaklaması gerektiğini söylüyorum. İEF İzmir’de bu kucaklaşmayı, buluşmayı 88 yıldır gerçekleştiriyor. Türkiye’nin her yerinden gelen yurttaşlarımız burada bir araya geliyor. İEF, ulusların bir araya gelmesi konusunda önemli işlere imza atıyor. İEF, ülkemizin ilk ve tek genel ticaret fuarıdır. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ne yazık ki bu fuara ilk katılıyoruz. İzmir’in bu fuarına katılım sağlamamış olmamız çok ciddi bir eksiktir. Bu açığı kısa zamanda kapatacağız. İzmir’in sinerjisini, enerjisini İstanbul’un motivasyonu ile birleştireceğiz. İki başkan olarak bu birlikteliğin altına imza atacağız. Tunç Soyer ile birlikte atacağımız her güzel adım güzel Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her dört vatandaştan birini ilgilendiriyor. Sayın Tunç Soyer ile birlikte başlayacağımız işbirliği Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.
Yaklaşık 40 ülke katılıyor
Açılışta söz alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yaklaşık 40 ülkeden gelen bakanları ve bakan yardımcılarını İzmir’de görmekten mutluluk duyuyoruz. Fuarın mirasına büyük önem veriyoruz. Bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için el birliğiyle çalışıyoruz. İEF Egelilerin hayatında güzel bir anıdır. Biz çocukluğumuzda bir bayramlarda bir de fuar açılışında bu kadar sevinirdik. İzmir, medeniyetlerin ticari buluşma noktası olmuştur. 2018 yılı verilerine göre Çin ile ticaret verilerimiz 23 milyar 600 milyon liraya ulaşmıştır. Bugün itibari ile Çin bizim en çok ticaret yaptığımız üçüncü ülkedir. Fuar bu açıdan dengeli ve sürdürülebilir ilişkiler için büyük önem taşıyor. Bu birlikteliğin sadece ticaret ortaklığı değil, yatırım ortaklığına dönüşmesi için de ilk adımları attık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Fuarın iş dünyasına yeni ufuklar açtığına eminim. Fuarın Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olma özelliğini arttıracağız. Hedefimiz İzmir’i hak ettiği gibi Doğu Akdeniz’in iş ve ticaret merkezi haline getirmektir” dedi.
“Tüm görüşlere saygı duymak zorundayız”
Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türkiye’de insanların korkmadan düşüncelerini söyleyebilmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri, “Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Elbette farklı görüşler olabilir. Tüm görüşlere saygı duymak zorundayız. Huzur içerisinde birbirimizi dinlemek ve düşüncelerimizi aktarmak zorundayız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Cumhuriyet’in ilk yıllarında uçak fabrikaları, silah fabrikaları gibi önemli sanayi tesisleri kurduğunu belirterek Türkiye’nin her alanda üretmek zorunda olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu üretimin artması için demokrasinin önemini vurguladı ve “Üretmek de yetmiyor. Güçlü bir sosyal devlet yaratmak zorundayız. Tüm bu devrimleri sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Türkiye dünyadaki tüm gelişmeleri yakalamak ve dünya kültürüne katkıda bulunmak zorunda” ifadelerini kullandı.
Zeki Müren için özel program
Konuşmaların ardından partner ülke Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülke Hindistan, onur konuğu iller İstanbul ve Kahramanmaraş’ın temsilcilerine birer plaket takdim edildi. Ardından açılış kurdelesi kesilerek İzmir Enternasyonal Fuarı resmen açıldı.
Yıllarca Türkiye’nin hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal hayatında önemli bir rol oynayan İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl da çok sayıda sinema ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapacak. Ünlü sanatçılar çim konserleri verecek. İzmir Enternasyonal Fuarı dendiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, “Canım Egeme Saygımla Geldim” pankartıyla akıllara kazanan Sanat Güneşi Zeki Müren ise fuarda özel bir programla anılacak. Dünyanın en büyük E-spor organizasyonu olan ESL’in Türkiye’de bugüne kadar yaptığı en geniş kapsamlı finali olacak.
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