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88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Fuar, e-spor'da Intel ESL Türkiye Şampiyonası finaline ev sahipliği yapacak

İZMİR (AA) - 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), e-spor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası finaline ev sahipliği yapacak.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, 6-15 Eylül'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 88. İEF için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İEF'nin dev bir oyun finaline de ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, tüm dünyada merakla takip edilen e-spor oyunlarının yer aldığı Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın CS:GO ve Dota 2 finalinin, 12-15 Eylül'de Kültürpark 4 No'lu Hol'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, yaz sezonu lig aşamasının 13 Temmuz'da başladığı şampiyona finali için özel bilgisayarlar ve izleme alanlarının kurulacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
E-Spor Fuar şampiyona

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