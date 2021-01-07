88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

Araç plakaları bir aracın kime ait olduğunu bildirir ve araçla ilgili tüm bilgileri kapsar. Devletin o araçla ilgili bilgilere kolayca ulaşmasının en önemli etkeni plakalardır. Araçların ön ve arka yüzlerine sağlam bir şekilde tutturulan bu plakalar açık bir şekilde okunabilmelidir. Araç plakaları halkımız tarafından da her zaman merak edilir. Her şehrimiz için ayrı plaka kodları belirlenmiştir. Peki, ülkemizde 88 nerenin plakasıdır? Ülkemizde 88 plaka kodlu bir şehir var mıdır? İşte 88 plaka imi ile ilgili tüm detaylar...

88 Nerenin Plakası?

Dijital platformlardan BluTV'de yayınlanan Bozkır adlı dizi yeni başlayan bir yapım sadece iki bölüm yayınlanmış olmasına rağmen kalitesiyle şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Adı''Bir 88 Plaka Polisiyesi: Bozkır'' olan yapımda geçen yerin 88 plakalı il olduğunu söyleniyor ve bu detay kişilerde merak uyandırıyor.

Aslına bakılırsa 88 plakası bu yer için özel olarak düşünülmüş. Gerçek hayatta 88 plaka imi bulunmamasına rağmen dizi öyle gerçekçi konulara dokunuyor ki, bu plakanın gerçekten olmadığına inanmak pek mümkün değil. Güney Anadolu'da olduğu tahmin edilen 88 numaralı araç plakasını kullanan bu şehirde yaşanan olaylar izleyiciyi acaba gerçekte 88 plakası nereye ait diye düşündürmeyi başarıyor.