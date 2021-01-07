HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

07.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

Araç plakaları aklınıza gelen her türlü taşıtta yer alır. Araba, motor, kamyon, tır vb. her taşıtın ön ve arka yüzünde bulunan; üzerinde ülke kodu, sayılar ve harflerin bulunduğu metal bir levhadır. Ülkemizde 81 il bulunuyor ve bu iller baştan sona alfabetik sırayla dizilip numaralandırılarak plaka imleri alıyor. Peki, ülkemizde 81 il bulunuyorsa 88 nerenin plaka kodu? 88 plakası hangi ile ait? Bu yazımızda 88 sayısının hangi şehrin plaka kodu olduğunu konusunda sizlere detaylı bilgiler verdik.

Araç plakaları bir aracın kime ait olduğunu bildirir ve araçla ilgili tüm bilgileri kapsar. Devletin o araçla ilgili bilgilere kolayca ulaşmasının en önemli etkeni plakalardır. Araçların ön ve arka yüzlerine sağlam bir şekilde tutturulan bu plakalar açık bir şekilde okunabilmelidir. Araç plakaları halkımız tarafından da her zaman merak edilir. Her şehrimiz için ayrı plaka kodları belirlenmiştir. Peki, ülkemizde 88 nerenin plakasıdır? Ülkemizde 88 plaka kodlu bir şehir var mıdır? İşte 88 plaka imi ile ilgili tüm detaylar...

88 Nerenin Plakası?

Dijital platformlardan BluTV'de yayınlanan Bozkır adlı dizi yeni başlayan bir yapım sadece iki bölüm yayınlanmış olmasına rağmen kalitesiyle şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Adı''Bir 88 Plaka Polisiyesi: Bozkır'' olan yapımda geçen yerin 88 plakalı il olduğunu söyleniyor ve bu detay kişilerde merak uyandırıyor.

Aslına bakılırsa 88 plakası bu yer için özel olarak düşünülmüş. Gerçek hayatta 88 plaka imi bulunmamasına rağmen dizi öyle gerçekçi konulara dokunuyor ki, bu plakanın gerçekten olmadığına inanmak pek mümkün değil. Güney Anadolu'da olduğu tahmin edilen 88 numaralı araç plakasını kullanan bu şehirde yaşanan olaylar izleyiciyi acaba gerçekte 88 plakası nereye ait diye düşündürmeyi başarıyor.

Parodi olmasına rağmen dikkat çeken kurgusal şehir, Batman filmindeki Gotham şehri gibi bir algı yarattı. İzleyenler sanki gerçekten böyle bir yer varmış gibi hissedebiliyor. Her şehirde az çok yaşanan, dönemin toplumsal sorunlarını konu alan dizi olayları polisiye tadında bizlere aktarıyor. İzleyen herkesin kendi şehrinde yaşanan olaylardan bir iz bulabileceği bir yapım da denebilir. Gerçek hayattan esinlenerek oluşturulan bu yapım bizleri hayali bir şehrin varlığına inandırıyor. 88 plakası aslına bakılırsa tüm Türkiye. Katlanılması zor şeyler yaşanılan bu şehir, ülkemizde yaşanan bazı gerçeklerin yüzümüze tokat gibi çarpmasını sağlıyor.

Özetle Türkiye'de 88 plaka imine ait bir şehir bulunmamakta. 88, Kurgusal bir plaka numarası. Henüz iki bölüm yayınlanan dizide bakalım bizi daha ne sürprizler bekliyor. ''Bir 88 Plaka Polisiyesi: Bozkır adlı diziyi BluTV'den izleyebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2? 02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.