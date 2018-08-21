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88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

BATMAN'da, şef olarak çalıştığı Karayolları Şube Müdürlüğü'nden 40 yıl önce emekli olan İsmail Sönmezsoy (88), birlikte çalıştığı o dönemin genel müdürleri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürleri ve teftiş kurulu başkanlarıyla her bayram mektuplaşıyor.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, şef olarak çalıştığı Karayolları Şube Müdürlüğü'nden 40 yıl önce emekli olan İsmail Sönmezsoy (88), birlikte çalıştığı o dönemin genel müdürleri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürleri ve teftiş kurulu başkanlarıyla her bayram mektuplaşıyor. İsmail Sönmezsoy'un mektuplaştığı kişiler arasında Batman'ın ilk valisi Tuncer Perçinler, ilk defterdar Kadir Turgutlu, ilk emniyet müdürü Celallettin Cerrah ve eski valilirden Zeki Şanal da var. Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyünde doğan İsmail Sönmezsoy, 1988 yılına kadar 35 yıl boyunca Batman Karayolları Şube Müdürlüğü'nde şef olarak çalıştı. Bir dönem kapatılan SHP'den il genel meclis üyesi seçilince emekli olan Sönmezsoy, yıllar önce dostluk kurduğu Batman'ın ilk Valisi Tuncer Perçinler'den, ilk Defterdar Kadir Turgutlu'ya, ilk Emniyet Müdürü Celallettin Cerrah'tan, ilk Milli Eğitim Müdürü Nurullah Özkuluç'a kadar tanıdığı bürokratları, özel gün ve bayramlarda unutmuyor. Kentin eski valilerinden Zeki Şanal, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bürokratlar ile eski kaymakamlar, hakim ve savcılarla da iletişimini koparmayan Sönmezsoy, her bayramda mutlaka aynı dönemde görev yaptığı bürokratlarla bayramlarda karşılıklı tebrikleştiğini ve zaman zaman da mektuplaştıklarını ifade etti. 'ZİYARETLERİNE DE GİDERİM' Tanıdığı bürokratlardan bazılarının hayata veda ettiğini anlatan Sönmezsoy, tanıdığı devlet büyüklerini unutmadığını söyledi. Sönmezsoy, "Onlara her zaman ahde vefa borcum var. Zor şartlarda görev yaptığımızda hep yanımızda oldular. Mutlaka tanıdığım bürokratları arar, sorarım. İstanbul, Ankara ve İzmir'e gittiğimde de bürokratlarımızı ailece ziyaret ederim. Yaşım el verdikçe bu diyalogu sürdürmeye devam edeceğim. Bazen tanıdığım bürokratları aramadığımda sitem alıyorum. Geçmişteki bürokratlarla diyaloğum çok iyiydi. Çalışkan olduğumdan bana 'İsot İsmail' lakabını vermişlerdi. Dönemin Karayolları genel müdürleri, valiler ve kaymakamların verdiği 50'ye yakın takdirnameyi de hala saklıyorum" dedi.

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88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
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