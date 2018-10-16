88 yaşında sobadan zehirlenip öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sobada sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Salih Yavuz (88) yaşamını yitirdi.
Korkuteli merkez Yeni Mahalle'de oturan Salih Yavuz'un bu sabah evine giden yeğeni Muharrem Yavuz, kapıyı açan olmayınca açık olan başka bir odanın penceresinden içeri girdi. Salih Yavuz'un tek başına kaldığı odaya giren yeğeni, yaşlı adamı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, Salih Yavuz'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Salih Yavuz'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!
Okmeydanı'nda metrobüs kaza yaptı! Seferler durdu
İstanbul Sancaktepe'de banka soygunu!
Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi
Fatih Portakal hastaneden paylaştı
Okul tuvaletinde iğrenç olay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum