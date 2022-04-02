88 Yıl Aradan Sonra Ayasofya'da Teravih Namazı

Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılındı.

2 yıl önce yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’ne namaz kılmak için gelenlerin bir kısmı kapasitenin dolması sebebiyle görevliler tarafından içeriye alınmadı. Bunun üzerine çok sayıda kişi, namazı cami avlusunda ve Sultanahmet Meydanı'nda kıldı.

Almanya’dan İstanbul’a 2 haftalık tatil için geldiğini belirten Cem Temur, Ayasofya’da ilk teravih namazını kılmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi: “Bugün 88 yıl sonra bu camide tekrardan teraviyi kılmak gerçekten anlatması çok zor bir duygu. Çok mutluyum.”

Emekli memur Necati Kadiroğulları, “Allah’a şükürler olsun. Bir Müslüman olarak ve bizim gibi düşünenler için çok farklı bir duygu. Ben içeride çok büyük bir keyif aldım. Uzun zamandır yaşamadığımız duyguları yaşadık. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Türkiye'de COVID-19 tedbirleri kapsamında teravihler son iki senedir camilerde kılınamıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazlarının da camilerde cemaatle kılınacağını açıkladı.

