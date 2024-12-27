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880 nerenin kodu? +880 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.12.2024 18:43
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Farklı bir ülkeden bir başka ülke arandığında o ülkenin telefon kodu ile başlayan numara tuşlanmaktadır. Her ülke için belirlenmiş farklı alan kodları mevcuttur. Bu kodlar sayesinde hangi kodun hangi ülkeye ait olduğu kolayca anlaşılabilmektedir. Günümüzde en sık karşılaşılan telefon kodlarından biri 880 ile başlayan numaralardır. Bu telefon kodu yalnızca aramalarda değil, mesaj atıldığında da görülmektedir. Peki, 880 nerenin kodu, +880 hangi ülkenin telefon kodu?

880 nerenin kodu? +880 hangi ülkenin telefon kodu?

Yurt içi telefon görüşmelerinde farklı bir kod kullanılırken yurt dışı görüşmelerinde ise ayrı bir telefon kodu kullanılmaktadır. Bu kodlar başına çift sıfır konularak tuşlanabildiği gibi yalnızca “+” işareti konulup, sonrasında kod girilerek de kullanılabilmektedir. Bu telefonları sayesinde nereden arama yapıldığı ya da mesaj geldiği hızlıca öğrenilebilmektedir. 880 de bu telefon kodlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kod da diğer alan kodları gibi bir ülkeyi temsil eder.

880 nerenin kodu?

Telefon kullanıcıları zaman zaman bazı numaraların sürekli aradığını ya da mesaj attığını dile getirmektedir. Bu numaraların hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmenin yolu telefon kodu sorgulama işlemi yapmaktan geçmektedir. 880 telefon kodunun başında olduğu aramalar, Bangladeş ülkesinden yapıldığı manasına gelmektedir.

Bangladeş ülkesinin telefon 880 sayılarından oluşmaktadır. Bu ülkeden başka bir ülkeye arama yapıldığında da yine telefon numarasının başında bu kod yer almaktadır. Güney Asya tarafında konumlanan bu ülkeye arama yaparken kişilerin öncelikli olarak ülkeye has belirlenmiş olan telefon kodunu yazması önemlidir.

+880 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülkeler arası telefon görüşmelerinde en sık yapılan hatalardan biri telefon kodunun yanlış yazılmasıdır. Ülke kodları başına çift sıfır konularak yapılabildiği gibi başına artı işareti konularak da yapılabilmektedir. Burada kilit olan nokta ülkelerin telefon kodlarını eksiksiz bir şekilde tuşlamaktır. +880 telefon kodu, Bangladeş ülkesine özgü bir telefon kodudur. Bu kod numaranın başına eklenerek, ülkede yaşayan kişilerle kolayca iletişime geçilebilmektedir. Güney Asya bölgesinin 3.kalabalık ülkesi olma özelliğini elinde bulunduran bu ülke, Bengal Körfezi’ne de ev sahipliği yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Ülke telefon
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