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89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yerle bir oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz topuna döndü.

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