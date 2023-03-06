89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yerle bir oldu
Mynet Haber
40 dakika önce
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz topuna döndü.
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