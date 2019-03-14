89 yaşında kına yaktı, gelinlik giydi

İSTANBUL, (DHA) -Tuzla’da yaşayan 89 yaşındaki Halime Sibahi’nin75 yıllık gelinlik giyme hayalini Tuzla Belediyesi gerçekleştirdi. 9 çocuk, 15 torun sahibi olan Halime Sibahi, önce bindallısını giyerek kına gecesinde ağladı, ardından da gelinliğini giyip çiçek buketini fırlattı.

1944 yılında Şükrü Sibahi ile dünya evine giren Halime Sibahi, o mutlu gününde giyemediği gelinlik özlemini 75 yıl sonra dindirdi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından hem gelinlik hem de kına kıyafeti hediye edilen Halime Nine’ninkına gecesi, oğlu Adnan Altın’ın evinde gerçekleştirildi. Sibahi, ailesi ve komşularının katılımı ile yapılan kına gecesinde kendisini ağlatan şarkılar eşliğinde anıları canlandı, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.

GELİNLİK BAŞKAN YAZICI’DAN

Sevinç gözyaşları içinde gelinliğini giyen Halime Nine, “Annem 7 yaşında vefat etti ve üvey annem ile yaşamaya başladık. 14 yaşında ise eşimle evlendiğimde rahmetli eşim düğünümüzde gelinlik giydirmedi. Gelinlik giyemediğim için hep özendim. Gelinim Fatma’ya ‘Gelinim, bana gelinlik giydir’ dedim. Gelinliği giyince çok mutlu oldum. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.