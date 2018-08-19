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89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Gülriz Sururi'den iddialı paylaşım...

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım....

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

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Ünlü sanatçı fotoğrafını "Sürpriz bir günaydın! Geçen yıl son bikinili resmim demiştim...Dün eski resmime öyle güzel yorumlar geldi ki; bu resmi çektim,daha yakın olabilirdi, estetik bağımlılığım izin vermedi..İyi pazarlar" notuyla paylaştı...
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İşte 40'lı yaşlarını geride bırakan ünlü isimlerin iddialı pozları...FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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52 yaşındaki Derya Tuna'nın Bodrum tatilinde çekilen fotoğrafları uzun süre konuşuldu...FOTOĞRAF: HÜRRİYET
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Hülya Avşar Instagram sayfasında siyah bikinisiyle verdiği bu pozu paylaştı. 55 yaşındaki Avşarkızı'nın photoshop uygulamamış olması dikkat çekti.FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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59 yaşındaki Semiha Yankı bodrum tatilinde çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı...FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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63 yaşındaki Akrep Nalan'ın mayolu fotoğrafını Onur akay Instagram'da paylaştı ve altına “Ekim'de denize girdik darısı Kasım'a ama helal olsun Akrep Nalan’a! Ben biraz kilo alınca denizin içinden çıkamadım… Önceki yıllarda Akrep Nalan’ı mayolu görüntülemek için, gazeteci arkadaşlarımız Bodrum’da gizli çekim yaparlardı. Nalan artık poz veriyor, çünkü eskisi kadar kilolu değil.” notunu düştü. FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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63'lük Nükhet Duru, konser öncesi kısa bir molada...FOTOĞRAF: HÜRRİYET
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73 yaşındaki Nebahat Çehre, 5 yıl önce böyle görüntülendi...FOTOĞRAF: HÜRRİYET
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70 yaşındaki Füsun Önal ayna önünde çektiği bikinili selfiesini Instagram'da paylaştı. FOTOĞRAF: INSTAGRAM
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