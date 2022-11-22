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89 yaşındaki kadına bakımevinde cinsel istismar! Yaşlı kadının talebi şok etkisi yarattı Son isteği ise...

22.11.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

89 yaşındaki Belçikalı kadın, Belçika'da yaşadığı bakımevinde cinsel istismara uğradı. Mide bulandıran olay sonrası ilk duruşma gerçekleşti. Yaşlı kadının avukatı, müvekkilinin psikolojik olarak çok acı çektiğini belirterek ötanazi talebinde bulunduğunu açıkladı. Yaşlı kadının son isteğinin ise failin en ağır şekilde cezalandırılması olduğunu söyledi. Ölmek istediğini bildiren yaşlı kadının, davayı hızlandırma talebi de olumlu cevap buldu.

89 yaşındaki kadına bakımevinde cinsel istismar! Yaşlı kadının talebi şok etkisi yarattı Son isteği ise...

Belçika'nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bakımevinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklanan zanlı hakkında açılan davanın ilk duruşması Anvers'teki mahkemede bugün yapıldı. Yaşlı kadının avukatı, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.

"SON İSTEĞİ FAİLİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI"

Avukat Walter Damen, "Müvekkilim yaşadığı tecavüz olayından sonra psikolojik olarak çok acı çekmektedir. Olay gerçekten korkunç. Müvekkilim ötanazi talebinde bulundu. Son isteği failin en ağır şekilde cezalandırılması. Ötanazinin uygulanması için davanın sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

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Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi. Savcının daha önce uyuşturucu kullanma gibi suçlardan sabıkalı zanlı hakkındaki ceza talebini çarşamba bildireceği açıklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Belçika

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