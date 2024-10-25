89C durakları ve saatleri - 89C nereden geçer, nereye gider? 89C nereden kalkıyor? 89C İETT İkitelli Garajı - Taksim otobüs hattı

Otobüs ulaşımı, büyükşehirlerde toplu taşımanın en önemli unsurlarından biridir. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde, otobüsler hem ekonomik hem de geniş bir erişim ağı sunmasıyla öne çıkar. Otobüs ulaşımı, şehirdeki farklı bölgeleri birbirine bağlayarak iş hayatı, eğitim ve sosyal yaşamı sürdüren milyonlarca yolcuya hizmet verir. Yoğun nüfus ve trafik koşullarına rağmen, sık aralıklarla düzenlenen seferlerle yolcuların ulaşım ihtiyaçları karşılanır. Bu kapsamda, "89C nereden geçer?" ve "89C nereye gider?" sorularının yanıtları aranır.

89C durakları

"89C nereden kalkıyor?" sorusuna yanıt olarak 89C durakları aşağıdaki gibidir:

İETT İKİTELLİ GARAJI - Küçükçekmece

ATATÜRK MAHALLESİ - Küçükçekmece

1.ETAP KONUTLARI - Küçükçekmece

ŞEHİT SERDAR GÖKBAYRAK - Küçükçekmece

İKİTELLİ KÖPRÜSÜ - Bağcılar

SANAYİ MAHALLESİ - Bağcılar

15 TEMMUZ MAHALLESİ - Bağcılar

PİRİREİS - Bağcılar

ATEŞTUĞLA - Bağcılar

İNÖNÜ CADDESİ - Bağcılar

KARACAOĞLAN İLKOKULU - Bağcılar

YEL DEĞİRMENİ - Bağcılar

GÖZTEPE MEYDANI - Bağcılar

MUAZ BİN CEBEL CAMİİ - Bağcılar

FATİH MAHALLESİ - Bağcılar

FATİH MAHALLESİ YANYOL - Bağcılar

KEMALPAŞA MAHALLESİ - Bağcılar

YÜZYIL KÖPRÜSÜ - Bağcılar

TUNA MAHALLESİ - Esenler

MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ - Esenler

BİRLİK MAHALLESİ - Esenler

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ - Esenler

TOPKAPI ALT GEÇİT - Fatih

MİLLET CADDESİ - Zeytinburnu

PAZARTEKKE - Fatih

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Fatih

ÇAPA - Fatih

FINDIKZADE - Fatih

HASEKİ - Fatih

YUSUFPAŞA - Fatih

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN - Fatih

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Fatih

VEFA - Fatih

UNKAPANI - Fatih

ŞİŞHANE2 - Beyoğlu

TEPEBAŞI - Beyoğlu

ÖMER HAYYAM - Beyoğlu

TARLABAŞI - Beyoğlu

TAKSİM TÜNEL - Beyoğlu

ELMADAĞ - Şişli

TRT İSTANBUL RADYOSU - Şişli

HARBİYE ASKERİ MÜZE - Şişli



89C saatleri

İş günleri İkitelli Garajı'ndan ilk otobüs saat 05:00'te hareket ederken, gün boyunca 10-30 dakika aralıklarla seferler düzenlenir ve son sefer saat 23:00'te yapılır. Cumartesi günleri ise ilk otobüs 05:10'da, pazar günleri ise 05:00'te hareket etmektedir. Her iki günde de akşam saatlerinde son seferler 23:00'te tamamlanmaktadır.