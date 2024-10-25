89C durakları ve saatleri - 89C nereden geçer, nereye gider? 89C nereden kalkıyor? 89C İETT İkitelli Garajı - Taksim otobüs hattı

Otobüs ulaşımı, büyükşehirlerde toplu taşımanın en önemli unsurlarından biridir. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde, otobüsler hem ekonomik hem de geniş bir erişim ağı sunmasıyla öne çıkar. Otobüs ulaşımı, şehirdeki farklı bölgeleri birbirine bağlayarak iş hayatı, eğitim ve sosyal yaşamı sürdüren milyonlarca yolcuya hizmet verir. Yoğun nüfus ve trafik koşullarına rağmen, sık aralıklarla düzenlenen seferlerle yolcuların ulaşım ihtiyaçları karşılanır. Bu kapsamda, "89C nereden geçer?" ve "89C nereye gider?" sorularının yanıtları aranır.
89C durakları
"89C nereden kalkıyor?" sorusuna yanıt olarak 89C durakları aşağıdaki gibidir:
-
- İETT İKİTELLİ GARAJI - Küçükçekmece
-
- ATATÜRK MAHALLESİ - Küçükçekmece
-
- 1.ETAP KONUTLARI - Küçükçekmece
-
- ŞEHİT SERDAR GÖKBAYRAK - Küçükçekmece
-
- İKİTELLİ KÖPRÜSÜ - Bağcılar
-
- SANAYİ MAHALLESİ - Bağcılar
-
- 15 TEMMUZ MAHALLESİ - Bağcılar
-
- PİRİREİS - Bağcılar
-
- ATEŞTUĞLA - Bağcılar
-
- İNÖNÜ CADDESİ - Bağcılar
-
- KARACAOĞLAN İLKOKULU - Bağcılar
-
- YEL DEĞİRMENİ - Bağcılar
-
- GÖZTEPE MEYDANI - Bağcılar
-
- MUAZ BİN CEBEL CAMİİ - Bağcılar
-
- FATİH MAHALLESİ - Bağcılar
-
- FATİH MAHALLESİ YANYOL - Bağcılar
-
- KEMALPAŞA MAHALLESİ - Bağcılar
-
- YÜZYIL KÖPRÜSÜ - Bağcılar
-
- TUNA MAHALLESİ - Esenler
-
- MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ - Esenler
-
- BİRLİK MAHALLESİ - Esenler
-
- KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ - Esenler
-
- TOPKAPI ALT GEÇİT - Fatih
-
- MİLLET CADDESİ - Zeytinburnu
-
- PAZARTEKKE - Fatih
-
- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ - Fatih
-
- ÇAPA - Fatih
-
- FINDIKZADE - Fatih
-
- HASEKİ - Fatih
-
- YUSUFPAŞA - Fatih
-
- PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN - Fatih
-
- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Fatih
-
- VEFA - Fatih
-
- UNKAPANI - Fatih
-
- ŞİŞHANE2 - Beyoğlu
-
- TEPEBAŞI - Beyoğlu
-
- ÖMER HAYYAM - Beyoğlu
-
- TARLABAŞI - Beyoğlu
-
- TAKSİM TÜNEL - Beyoğlu
-
- ELMADAĞ - Şişli
-
- TRT İSTANBUL RADYOSU - Şişli
-
- HARBİYE ASKERİ MÜZE - Şişli
89C saatleri
İş günleri İkitelli Garajı'ndan ilk otobüs saat 05:00'te hareket ederken, gün boyunca 10-30 dakika aralıklarla seferler düzenlenir ve son sefer saat 23:00'te yapılır. Cumartesi günleri ise ilk otobüs 05:10'da, pazar günleri ise 05:00'te hareket etmektedir. Her iki günde de akşam saatlerinde son seferler 23:00'te tamamlanmaktadır.