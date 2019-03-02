8'inci çocuğuna hamile kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in yolu kar nedeniyle kapanan Kilimli köyünde rahatsızlanan 2 aylık hamile Melike Sıcakter'e Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), ulaşamayınca jandarma devreye girdi. Sıcakter, askeri helikopterle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hizan ilçesine bağlı Kilimli köyünde oturan ve 8'inci çocuğuna 2 aylık hamile olan Melike Sıcakter akşam saatlerinde rahatsızlandı. Kanaması başlayan Sıcakter'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri hastaya ulaşamayınca durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, Tatvan Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanan S-70 tipi helikopter Kilimli köyüne gitti. Köydeki evinden alınan Sıcakter, helikopterle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Sıcakter'in düşük yaptığı fakat sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI



