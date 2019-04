Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Hereke Agah Ateş Mahallesi Muhtarı Halil Vardar (69), 8'inci defa muhtar seçildi.

Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi Muhtarı Halil Vardar, dün yapılan seçimlerde 8'inci kez muhtar seçildi. Yaklaşık 7 bin 500 kişinin yaşadığı Agah Ateş Mahallesi'nde 1984 yılından beri muhtarlık yapan Halil Vardar, 35 yıldır görevini sürdürüyor.

Muhtarlık görevini babasından devraldığını anlatan 2 çocuk babası Halil Vardar, "1984 yılındaki seçimlerde ben muhtar oldum. Şimdi 35 yıl, yani 7 dönem bitti. 8'inci dönemi de kazandık ve devam ediyoruz. Beni halk istemezse buraya getirmez. 8 dönem burada muhtarlık yapmak kolay değil. Halkın her şeyinde beraberiz. Ben koşuyorum, iyi gününde, kötü gününde beraberiz. Sürekli birlikteyiz. Halkımız da bu konuda çok memnun" dedi.

Oğlunun muhtarlık yapmasını istemediğini söyleyen Vardar, "Benim oğlum beden eğitimi öğretmeni, bir de futbol hakemi. Kocaeli bölgesinde C klasman grubunda hakemlik yapıyor. Deplasman maçlarına gidiyor. O muhtarlık yapamaz. Muhtarlık yapmasını da istemem. Hereke'de belediye gittikten sonra muhtarlık yapmak çok zor. Belediyemiz varken problem yoktu ama belediye gittikten sonra çok zor" diye konuştu. Bugüne kadar geçirdiği 7 dönemde azalarının sürekli değiştiğini ifade eden Vardar, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı her 2 dönemde bir azalarımız vefat ediyor veya yaşlanıyor. Faydalı olamayacakları zaman kendileri zaten değişmek istediklerini söylüyorlar. Biz de yenisini bulup getiriyoruz. Bizim azalarımızın bir özelliği de çalışan olmayıp esnaf olması. Aza arandığında hemen muhtarın elinin altında olması lazım. Bugüne kadar en az 20 tane azayla çalıştım. Bunlardan 6-7 kişi vefat etti."

