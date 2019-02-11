HABER

8'inci kat penceresinden düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 8'inci kattaki evinin penceresinden düşen Özgür Özalp, yaşamını yitirdi.

8'inci kat penceresinden düşüp, öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 8'inci kattaki evinin penceresinden düşen Özgür Özalp, yaşamını yitirdi.
Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında oturan Özgür Özalp, evinin penceresinden toprak zemine düştü. Duydukları ses üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, Özalp'in hareketsiz yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Özalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri, Özalp'in düştüğü yerde ve evinde inceleme yaptı. Özalp'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşına boğuldu. Özalp'in 8'nci katta bulunan evinin penceresinin açık olduğu görülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

8'inci kat penceresinden düşüp, öldü8'inci kat penceresinden düşüp, öldü8'inci kat penceresinden düşüp, öldü8'inci kat penceresinden düşüp, öldü

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
Takip ettikleri mutemetten 300 bin lirayı böyle çaldılarTakip ettikleri mutemetten 300 bin lirayı böyle çaldılar
Trafik kazası sonrası can pazarı: 20 yaralıTrafik kazası sonrası can pazarı: 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.