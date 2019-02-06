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8'inci kattan düşen 6 yaşındaki İbrahim, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'da oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden düşen Irak uyruklu 6 yaşındaki İbrahim Ahmed Marhoon, hayatını kaybetti.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden düşen Irak uyruklu 6 yaşındaki İbrahim Ahmed Marhoon, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Irak uyruklu ailenin en küçük çocuğu İbrahim Ahmed Marhoon, pencereden düştü. 26 metre yükseklikten beton zemine düşen Marhoon'u gören aile bireyleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Marhoon, doktorların tüm çabasına karşın gece yarısı sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile bireyleri, sinir krizleri geçirdi.

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