8'inci kattan düşen ağırlık diskinin yaraladığı şoför: Belki de ölebilirdim

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)- RİZE'de, binanın 8'inci katında balkondan düşen 5 kiloluk ağırlık diskinin omzuna çarpması sonucu yaralanan dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45), o anları anlattı. Öksüz, "Otomobile yaslandığım an yeğenim bana bir şey sordu. Kafamı ona doğru çevirmemle cismin bana çarpması bir oldu. Kafamı çevirmeseydim, başıma düşecekti. Belki de ölebilirdim" dedi. Öksüz, diskin düştüğü 8'inci kattaki daire sahibinden şikâyetçi olmadığını söyledi.

Olay, önceki gün, Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine, binanın 8'inci katından 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Öksüz, diskin omzuna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası Öksüz'ü ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Omzunda kırık tespit edilen Öksüz, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.