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8'inci kattan düşen çocuk, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

ADANA'da apartmanın 8'inci katındaki evinden düşen Hasan Efe Ege (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

8'inci kattan düşen çocuk, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da apartmanın 8'inci katındaki evinden düşen Hasan Efe Ege (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında evlerinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Hasan Efe Ege, ağır yaralandı. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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8'inci kattan düşen çocuk, öldü8'inci kattan düşen çocuk, öldü8'inci kattan düşen çocuk, öldü

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