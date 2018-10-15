HABER

8'inci kattan düşen Hiranur öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi.  Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

8'inci kattan düşen Hiranur öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne- babasına haber verdi. Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur'u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hiranur Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

8'inci kattan düşen Hiranur öldü8'inci kattan düşen Hiranur öldü

PARTNERWhatsapp kullananlar dikkat! Hepsi silinecekWhatsapp kullananlar dikkat! Hepsi silinecek
Samandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemiSamandağ'da gece çöp transfer merkezi eylemi
Otomobilin arka koltuğunda 164 kilo esrar ele geçirildiOtomobilin arka koltuğunda 164 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

150 bin liraya aldı, Türkiye'de eşi benzeri yok

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Bu köpeğin elinden her iş geliyor! Denizdeki çöpleri toplayıp yerleri süpürüyor

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Sit alanından kemik dolu poşet çıktı!

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

1500 yıllık için dolu küp bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.