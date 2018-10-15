8'inci kattan düşen Hiranur öldü (2)

BABASI, KEFENLENEN HİRANUR'U KUCAĞINDA TAŞIDI Şanlıurfa’da oturdukları apartmanın 8’inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden Hiranur Çiftçi’nin (3) minik cesedi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından babası Uğur Çiftçi'ye teslim edildi. Acılı baba Uğur Çiftçi, kızının kefenlenen cesedini kucağında taşıyarak otomobile kaydu. Tabutlanmadığı dikkat çeken küçük kızın cenazesini otomobile koyan Uğur Çiftçi'nin olay sırasında namaz kıldığı, annesi Nihal Çiftçi'nin ise mutfakta bulunduğu belirtildi. Minik Hiranur'un cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenle Bediüzaman Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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