8'inci kattan düşen Hiranur öldü (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitiren Hiranur Çiftçi (3) için öğle vakti Hasanpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Çiftçi ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Hiranur Çiftçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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