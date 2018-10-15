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8'inci kattan düşen Hiranur öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:52 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitiren Hiranur Çiftçi (3) için öğle vakti Hasanpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitiren Hiranur Çiftçi (3) için öğle vakti Hasanpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Çiftçi ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Hiranur Çiftçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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