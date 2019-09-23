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8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 00:57 | Son Güncelleme

ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma M.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma M. (48), ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma M., iddiaya göre balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip, düştü. Apartmanın bahçe kısmına düşen talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Selma M.'nin durumum ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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