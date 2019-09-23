8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti (2)- Yeniden

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'8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi ek bilgi ve fotoğraflarla yeniden veriyoruz

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Gökhan KESKİNCİ- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mönür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılıp, ağır yaralanan Mönür, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi tamamlanan Mönür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla teslim aldığı Selma Mönür'ün cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mönür'ün ölümü ile ilgili polisin araştırması sürüyor.