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8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

 AYDIN'da, inşaat halindeki kız öğrenci yurdunun 8'inci katından düşen işçi Doğan Mıhçı (35), yaşamını yitirdi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, inşaat halindeki kız öğrenci yurdunun 8'inci katından düşen işçi Doğan Mıhçı (35), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü içinde yapımı devam eden kız öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. İnşaattın 8'inci katında çalışan Doğan Mıhçı, dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Mıhçı, ağır yaralandı. Diğer işçilerin çağırdığı ambulanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mıhçı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Mıhçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mıhçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Aynı inşaatta geçen hafta da 2 işçi düşerek yaralanmıştı.

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