HABER
  4. 8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdi

8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. iddiaya göre Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mina Demir, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Minik Mina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mina'nın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in çocuğu olan Mina'nın ölüm haberini alan İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile yönetimi hastaneye geldi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulunduBitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu
Sınav döneminde koridorlar bile dolduSınav döneminde koridorlar bile doldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.