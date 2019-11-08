HABER

8'inci kattan düşen mühendis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 08:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartmanın 8'inci katında oturan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartmanın 8'inci katında oturan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Makina Mühendisi olduğu öğrenilen Özgür Yazan, sigara içmek için 8'inci kattaki dairesinin balkonuna çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Yazan, 8'inci kattan aşağıya düştü. Yazan, ilk önce apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir pidecinin şemsiyesine çarptı, daha sonra da beton zemine düştü. Olayda ağır yaralanan Yazan, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazan'ın öldüğünü duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Yazan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, yakınlarının ifadesine göre Yazan'ın bir süre önce işi bıraktığını ve emekliliği beklediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyonİzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon
İzmir'de operasyon! 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de operasyon! 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de operasyon! 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de operasyon! 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van'ın İpekyolu belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Patlayan tüp yangın çıkardı

Patlayan tüp yangın çıkardı

Altunizade feci kaza! Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.