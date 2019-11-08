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8'inci kattan düşen mühendis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartmanın 8'inci katında oturan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartmanın 8'inci katında oturan makine mühendisi Özgür Yazan (42) sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Makina Mühendisi olduğu öğrenilen Özgür Yazan, sigara içmek için 8'inci kattaki dairesinin balkonuna çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Yazan, 8'inci kattan aşağıya düştü. Yazan, ilk önce apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir pidecinin şemsiyesine çarptı, daha sonra da beton zemine düştü. Olayda ağır yaralanan Yazan, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazan'ın öldüğünü duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Yazan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, yakınlarının ifadesine göre Yazan'ın bir süre önce işi bıraktığını ve emekliliği beklediği öğrenildi.

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