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8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, köy okulunda eğitim gören öğrenciler, hızar motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araç yaptı.

8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, köy okulunda eğitim gören öğrenciler, hızar motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araç yaptı.
Sungurlu ilçesindeki Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu'nun öğrencileri, ağaç kesme motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araç yaptı. Öğrenciler araca 'Turbo Y.B.O.' adını verdi. 8'inci sınıf öğrencileri Nuri Körpe, Ömer Faruk Körpe ve Bekir Kolcu; öğretmenleri Burak Ali Ulucan eşliğinde yaptıkları aracı 'Eğitime bilimle merhaba' programında sergiledi. Araç sergide büyük beğeni topladı.
Öğretmen Burak Ali Ulucan, öğrencileri ile aracı yaklaşık 1,5 ayda yaptıklarını belirterek, "Projemizi, içten yanmalı bir motordan elde edilen enerjiyi tekerleklere aktararak temel mekanik, mühendislik ve aerodinamik prensipleri yaparak, yaşayarak öğrenmeyi amaçlayan 3 öğrencimizle gerçekleştirdik. Projemizde hızar motoru, aydınlatma ve güç kaynağı dışında kullanılan neredeyse tüm malzemeler atık ürünlerden geri dönüştürülmüştür. Kullanılan motorun gücünün yetersizliği ve tekerlek seçiminde yapılan yanlışlar aracın istenilen hıza ulaşamamasının sebeplerindendir. Araç ile hedeflenen hareket sağlanmış olup, fren ve aydınlatma aksamları sorunsuz çalıştırılmıştır" dedi.

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8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı8'inci sınıf öğrencileri hızar motoruyla çalışan araç yaptı

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