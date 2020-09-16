8K 60 fps ile geldi: Crysis Remastered fragmanı yayınlandı!

Crysis Remastered sonunda geliyor. Fakat Oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olan Crysis serisinin yeni oyunundan bir süredir ses çıkmadı. Ta ki Crysis YouTube hesabından paylaşılan sürpriz fragmana kadar.

CRYSİS REMASTERED'TAN YEPYENİ FRAGMAN

Crysis YouTube hesabı, Crysis Remastered için yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda oyun içi görüntüler ve 2007'de çıkan ilk Crysis oyununa nazaran oyunun dokularını, yansıma kalitesini artıran SVOGI Global Illumination sistemi yer aldı. Fragmanın en sürpriz yanı ise 8K 60 fps çözünürlüğünde yayınlanması oldu. Böylece Crysis Remastered'ın dokuları ve kalitesi daha net anlaşılabildi.

CRYSİS REMASTERED ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Crysis Remastered'ın çıkış tarihi 18 Eylül olarak açıklanmıştı. Yenilenmiş grafikleriyle öne çıkan oyun 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak.

CRYSİS REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 20 GB

Direct X sürümü: Direct X 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon 470

Grafik belleği: 4 GB grafik belleği, 1080p çözünürlük desteği

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit son güncelleme

İşlemci: Intel Core i5-7600 veya daha üstü ya da AMD Ryzen 5 veya daha üstü

RAM: 12 GB

Depolama alanı: 20 GB

Direct X sürümü: Direct X 11

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56

Grafik belleği: 8 GB grafik belleği, 4K çözünürlük desteği

