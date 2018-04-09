9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları

Koç 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. Finans konularında etkili olacaktır. Yuvanız-iş hayatınız-ilişkinizle alakalı konularda insanları etkileme, rekabetçi düşünme, aklınıza koyduğunuz bir şeyi yapabilme yönünde bir hayli etkilidir. Para hırsı verir ve insan bir an önce güçlü olmak, hedefine ulaşmak, artık rahat etmek isteyecektir. Bazıları bu dönemde eviyle alakalı harcamalara ağırlık verirken, iş ortaklarınız ve partneriniz parasal konularda size müdahalede bulunabilir, ilişkinizin niteliğine göre siz eşinize mali anlamda yardımcı olabilirsiniz. Ancak ipler genelde sizin elinizdedir. Yeni bir yere yerleşim, ailevi konularda yapılacak değişimler, paraya endeksli olabilir. Gücünüz nispetinde hareket etmekte yarar vardır. Boğa 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. Bu geçiş bazı günler gerginliğe neden olabilir. Boğa'ların olumlamalarda bulunmalarını, stresten uzak durmalarını, zihinlerini daha güzel şeyler için kullanmalarını tavsiye ederim. Kolayca gerginleşebiliriz veya bir şeyleri düşünürken sadece kendi işimize gelecek şekilde ele alabiliriz. Buna dikkat etmek lazım.

İkizler 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. Bu seyir sizler için aktif bir iletişimin simgesidir. İkizler, zaten iletişimin öncüsü kişilerdir. Yeni tanışmalar, karşılaşmalar, davetler, organizasyonlar birçok kişiyle bir araya gelmenizi sağlayıcı gelişmeler söz konusu olacaktır. Yengeç 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. İş hayatınızda aktif düşünme, hızlıca hareket etme ve gerginlikten uzak durmanızda yarar var. Bazen bilinçli analizlerde bulunacağız ancak çoğu zaman gergin konuşmalar söz konusu olabilir. İş hayatında tartışmalardan uzak durmamızda yarar var. İş girişimlerinde özgüven duygumuzu sözlerimizle yansıtmamız iyi olacaktır. Aslan 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. Biz de istekli bir şekilde düşüncelerimizi, inancımızı, hayata bakış açımızı öne sürmek isteyeceğiz. Bu süreç yurtdışı, ticaret, aktif girişimler, haberler, fırsatlar, hızlı kararlar vermek yönünde etkilidir. Ayrıca yolculukların da simgesidir. Kişi iş girişimlerinde bulunmak veya eğitim, ticari konularda aktiftir.

Başak 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında etkili olacak Koç burcunda ilerleyecek yöneticiniz Merkür, muhasebe kafasına sahip Başaklar için, mali konularda etkili olacak. Ancak burada çok iyi düşünülmesi gerekir. Bu enerji bir anda yanlış bir karar verdirebilir. Bazı belirsizlikler nedeniyle, çözüm bulmak amacıyla hızlı kararlar verilebilir. Lütfen bu geçişte biraz ortam şartlarına bakın. Borçlarımız, kredi kartı harcamalarımız, nafaka, miras, ortaklaşa yapılan parasal alışverişler ve bunlarla ilgili davalar veya bir takım meseleler üzerinde dikkatli olunuz. Terazi 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Koç düz geçişinde, beraberlikte problemle varsa agresif konuşmalara neden olabilir. Sakin bir şekilde duruma bakmak lazım. İlişkisi mutlu olan kişiler için de, birlikte olumlu yansıma altında önemli kararlar verilebilir. Fikirlerinizi birbiriniz üzerinde baskıyla kabul ettirmeye çalışmayınız. Bu süreç mali konularda da etkilidir. Çözüm bulmak amacıyla hızlı kararlar verilebilir. Lütfen bu geçişte biraz ortam şartlarına bakın. Borçlarımız, kredi kartı harcamalarımız, nafaka, miras, ortaklaşa yapılan parasal alışverişler ve bunlarla ilgili davalar veya bir takım meseleler üzerinde bilinçli olmamız tabii ki faydalıdır.

Akrep 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihlerinde Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. Çalışma hayatıyla ilgili konularda kendimizi tutamamaya, fikirleri açıklamaktan çekinmemeye yol açabilir. İş arayanlar için bu süreç girişim isteği doğurur. Ancak dikkatli olacağız. Önümüzdeki şartlara iyi bakacağız. Yay 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Koç burcunda düz ilerleyecek Merkür, bekar Yay'lar için yeni tanışmaları simgeler. İletişim anlamında fikirlerinizi gayet cesur şekilde öne sürebilirsiniz. Bu haliniz yeni tanışmalarda partner üzerinde epeyce etkili olur. Ancak bir problem varsa, biraz lafımızı bilmemizde yarar var. Oğlak 15 Nisan saat:12:21-13 Mayıs saat:15:40 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda düz ilerleyecek. Bizler de, yuvamız içerisinde fikirlerimizi bir hayli aktif ve ateşli bir şekilde ifade etmek istiyoruz. İstiyoruz da, bunun ayarını bilmek gerekiyor. Ailemizle, işverenimizle, toplumsal ilişkilerimizle bir bütün oluşturduğumuzu unutmayalım. Dış şartlara bakalım. Öyle alelacele kararlar vermeyelim.