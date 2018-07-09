9-15 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Bu geçişte, birlikte çalıştığımız kişilerle olan ilişkimiz, bir iş amacıyla karşı karşıya geldiğimiz insanlarla olan temasımız, günlük hayatımızın bizi tatmin edici olup olmadığı, işimizden kazandığımız paranın bizim üzerimizdeki tesiri ve partnerimizle aramızdaki sevgi alışverişinin özü gibi konular önem taşıyacak. Bunlar üzerinde detaylı bir analizde bulunacağız. Titiz ve düzenli bir şekilde bütçemizi gözden geçirmek gereklidir. Yapılacak işe göre, hakkımız olan bedeli almak isteyeceğiz. Sevgili Koçlar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması önümüzdeki bir yıllık süreçte ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. Çocuk sahibi olmak, çocuklara yönelik bir alanda çalışmak, farklı bir şeyler yapmak ihtiyacı yine bu tutulmanın özünde yer alıyor. Doğum haritanızda bu tutulmayı destekliyorsa yavaş yavaş bu değişimler gerçekleşecektir. Korkular, hepimizin içinde az veya çok miktarda vardır. İnsan ayağını sağlam yere basmak ister. Tutulmanın işaretleri gösteriyor ki, korkuya kaygıya neden olan durumlar çözüme kavuşacak, farklı bir çıkış yoluyla halledilecek.

BOĞA 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Aşk hayatımızı ilgilendiren konularda titiz bir incelemede bulunacağız. Pürüzleri tespit edeceğiz. Karşımıza birisi çıktığında onun hakkında karar vermeden önce iyice düşüneceğiz. Aşkta detaylar, fikirsel anlaşmalar ve paylaşımlar ele alınır. Bir yandan ilişki yaşamak isteriz ancak diğer taraftan bir hayli düşünürüz. Oldukça seçici davranırız. Kolay kolay da aşık olmayız. Çünkü kriterlerimizin yüksekliği ister istemez karşı cinsle aramızdaki mesafeyi çoğaltabilir. Yeni tanıştığımız birinin düşüncelerine, iş hayatına, sağlığına, dengeli biri olup olmadığına, bir sıkıntımız varsa yanımızda olup olmadığına kadar dikkat edeceğiz. Sevgili Boğalar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıl içinde çevre değişikliği yoluyla bilginizi, tecrübenizi uygun iş ve alanlarda gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Sizi farklı bir gelişme ile ödüllendirecek bu Tutulma, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Bildiğiniz, tanıdığınız ve belki de çok yıllar önce yaşadığınız bir yere tekrar dönüş gibi gelişmeler de görülür. Kardeşlerinizle bağınız güçlenir. Belki de aranızda sorunlar vardı, şimdi bunları çözümlemek kolaylaşır. Bu Tutulmada dikkate değer bir nokta var. Ailevi konularda illaki ben haklıyım, ben ne istersem o olur dememek. Görüş almak, karşılıklı konuşmak, artı ve eksileri hesaba katmaktır. Önünüzde uzun bir yol var. Sabırlı, bilinçli ve mantıklı olursanız kazanırsınız.

İKİZLER 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda seyrini sürdürecek Venüs, aileniz başta olmak üzere, karşılaştığınız insanlarla bağınızı gözden geçirmenizi ve evinizle alakalı konuları titizlikle düzenlemenizde yardımcıdır. Bazı zamanlarda eleştirinin dozunu kaçırma riskimiz vardır. Kolay kolay tatmin olmayız. Aile bireylerinin birbirlerine karşı anlayışlı olması ve eğer bir sıkıntı varsa bunu ortaklaşa çözmeleri yararlı olacaktır. Her şey istediğiniz gibi olsun diye diretmeyiniz. Bazen anlayışlı bazen ters tavır göstermeniz sizi ve etrafınızı huzursuz edebilir. Bu süreçte, aşk hayatınızla ilgili konularda arzu etmediğiniz durumlar oluştuğunda, lütfen sakin ve ılımlı bir şekilde bunları halletmeye çalışınız. Sevgili İkizler, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, finansal konularda önümüzdeki bir yıllık güvence elde etmek amaçlı gelişim anlamı taşıyor. En rahat olanınız bile, parayı önemseyecek. Paranın gücünün ne kadar çok kapıyı açtığını bilerek hayatını garanti etmek isteyecek. Tutumluluk ikizler için otomatik olarak kıymetli olgu haline gelecek. Bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Aile işleri, ailenin korunması kollanması, bir yuva kurmak, aileyi büyütmek ve buna yönelik planlar projeler yapılacak. Bu Tutulma doğum haritanızdaki oluşumlarla örtüşüyorsa, yazdığım gelişmeler hayatınızda yavaş yavaş görülmeye başlar. Şimdi bu Tutulmada dikkat edilecek bir nokta var. Herkesi dost sanmamak veya insanların sürekli sizi onaylamalarını, alkışlamalarını beklememek. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin misiniz, siz kazandığınızın kıymetini biliyor, ona göre yaşıyor musunuz işte bu önemli. Hayatı bu kadar kasmayın, sürekli endişelerle yaşamı kendinize zehir etmeyin.

YENGEÇ 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, yakın çevrenizdekilere yardımcı ve destek olmanız yönünde mutlu edicidir. Belki karşılık beklemezsiniz ancak en azından kıymeti bilinsin istersiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde de durum böyledir. Dostlarınızın size bir işi düştüğünde, yardıma hazırsınızdır. Çünkü bilirsiniz ki, etrafınızın huzuru ve rahatlığı sizi de mutlu edecektir. İlişkilerde genel olarak ince eleme sık dokuma hali vardır. Sevgili Yengeçler, 13 Temmuz saat 06:01 burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak. Bu etkilenme, kendinize ait kararları verirken geçmişe göre farklılık taşıyabilir. Eskiden hassastınız, belki de sürekli endişeliydiniz. Şimdi ne yaptığınızı bilecek, eğer bir arzunuz, isteğiniz varsa, bunun elde etmek için mücadele edeceksiniz. Doğal olarak bu güven artışı, işinize, ilişkinize yansıyacak. Daha doğru tercihlerin yapılmasını veya mevcut durumun gerçekçi görülmesini sağlayacak. Sorun varsa, çözüm aranacak. Mutluluk varsa, sürekli kılınacak. Evlilik, boşanma veya uzun süredir devam eden ilişkide sorumluluk, güven olguları öne çıkacak. Her şeyden önce siz kendiniz için neyi doğru neyin yanlış olduğunu bileceksiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal anlamda önünüzü görmediğiniz işlere kalkışmamanız, paranızın değerini bilmeniz ve olur olmaz işlere zaman ve para harcamamanızdır.

ASLAN 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, kazancımızla alakalı konular ve bu yönde kurulan ilişkilerin hayatımızdaki yeri bir hayli önem kazanır. Gelirimiz yeterli mi, geçimimizi sağlıyor muyuz, eğer yatırım düşünüyorsak ne yönde bir karar almalıyız? Bütün bunları iyice ölçüp biçmekte yarar vardır. Gelir sağlayan, ufak tefek işler yapabiliriz veya elimizdeki miktara göre ihtiyaçlarımızı karşılarız. Hesabımızı biliriz. Yetenekli olduğumuz konularda başkalarına faydalı olarak özverili çalışabiliriz. Bunun karşılığı da görebiliriz. Güzellik, estetik, sağlıkla alakalı konulara para harcayabiliriz veya bu yolla kazanç elde edebiliriz. Bu süreçte bir yatırım düşünüyorsak, piyasanın durumuna iyice bakmalı ona göre hareket edilmelidir. Sevgili Aslanlar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Bazen hayaller insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Şimdi idealler önem taşıyacak. İnandığınız bir yol, dava veya özel konuda kendinize hedef belirleyeceksiniz. Silkelenerek, kendinizi toparlayarak, birey olarak sahip çıkarak ilerlemenin, birilerine güvenip yaşamaktan daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Vücudunuza, kişisel sağlığınıza, görüştüğünüz insanlara dikkat edeceksiniz. Belki bazen zorlanacaksınız. Ancak içgörünüz, sezgileriniz, sağlam kökleriniz, karakteriniz size yoldaşlık edecek. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, iş hayatınızla ilgili konularda agresif tepkilerde bulunmamak. Sakinlikle, mantıkla duruma bakalım.

BAŞAK 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Venüs, dışarıyla bağlantınız ve çevrenizle birebir ilişki kurma tarzınız sizin bakış açınıza göredir. Bir yandan paylaşıma açıksınızdır ancak diğer yandan belli bir mesafe koymayı ihmal etmezsiniz. Karşınıza çıkan yeni bir insanı veya partnerinizi incelersiniz, mükemmellik ararsınız, kriterlerinize göre değerlendirirsiniz. Fiziksel açıdan giydiklerinize, nasıl göründüğünüze de önem verirsiniz. Hijyeninize ve insanların da temizliğine önem verirsiniz. Bütçenizi de bu süreçte gözden geçirirsiniz. Sevgili Başaklar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Bu Tutulma yavaş yavaş sizi memnun edecek. Net bir şekilde yolunuzu belirleyeceksiniz. O yolda güvenle yürüdüğünüzü, büyüdüğünüz geliştiğinizi görecek ve bunun tadına varacaksınız. Sizi destekleyen aileniz veya yakın dostlarınız olacak. Birey olarak ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta. Özellikle bugünlerde, endişeyle, aşırı kaygıyla meselelere yaklaşmamanızdır. Sadece tedbirli dikkatli olun bu kafidir.

TERAZİ 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, mesleki, ortaklık ilişkileri, kişisel girişimler, hedefler anlamında titizlenmenizi sağlıyor. Doğru ve yanlışları sadece kendi bakış açımız çerçevesinde ele alırsak zorlanırız. Tabii ki analiz yapacağız ve sorgulayacağız. Ancak dozunu bilmekte yarar var. Eğer bir ilişkide sağlam bir temel yoksa kişiler birbirlerinin hayatlarındaki önemin farkında değilse, bir taraf sürekli alttan alıyor ve idare etmeye çalışıyorsa problem yaşanmaması mümkün değildir. Onun için dengeli bir ilişki mi değil mi diye bir bakmamız lazım. Sevgili Teraziler, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir. Duygularınızın sizi etki altına alarak, gereksiz endişelere sürüklemesine izin vermeden, yaşam hedefiniz için canla başla çalışmanızdır. Bireysel anlamda sorumluluk almak çok önemli. İnanmak önemli. Siz öncü bir burçsunuz. İnisiyatif alabilirsiniz. Benim yolum, benim geleceğim, benim amacım önemli diyerek hem iş hem aile hayatınızı dengeli şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal konularda geleceğe dönük yatırımlara önem vermektir. Paranızın kıymetini biliniz.

AKREP 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, ilişkimizle alakalı konuların titizlikle ele alınmasını sağlıyor. Burcumuzla uyumlu bir görünüm yapması tabii ki olumludur. Öyle her karşımıza çıkanı beğenmeyiz. Mesafeyi koruyarak, inceleyerek, kimmiş neymiş anlamaya çalışarak, karşımızdaki kişi hakkında bir tespitte bulunuruz. Baktı ki, içimize sindi, aklımıza yattı, o zaman yaklaşırız. Arkadaşlık ilişkilerinde de güvendiğimiz, daha önceden zaten tanıdığımız insanlarla sohbet etmeyi isteriz. Sevgili Akrepler, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Felsefeniz, fikirleriniz ve duruşunuzla saygınlık kazanırsınız. Tecrübe edinirsiniz, bildiğiniz bir alanda söz sahibi olursunuz. Yurtdışında ve başka bir şehirde, çevrede yaşayan biriyle tanışırsınız. Evlenirsiniz, ev kurarsınız. Vatanınız, toprağınız, bayrağınızı gibi milli duygulara daha fazla önem verirsiniz. İnsanlara rehberlik edersiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, bugünlerde iş ve ilişkinizle ilgili değişimleri akıllıca gözden geçirmenizdir. Hiçbir işinizi oldubittiye getirmeyin. Tutulma size yepyeni fırsatlar kazandırana kadar aceleci olmayın.

YAY 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatınız ve kariyerinizle ilgili konularda titizlikle durulması, düzenli ve işler hale getirilmesi yönünde önem taşıyor. Problemler varsa titizlikle ele alacağız. Sıkı çalışacağız. İş hayatıyla bağlantılarımı güçlü tutmamız gerekiyor. Otoritelerle ilişkinizi önemseyerek, sorumluluk üstlenerek ilerleyiniz. Ticaretle uğraşanlar ve yatırım yapmak isteyenlerin, piyasanın koşullarını iyi gözlemlemeleri gerekiyor. İşinden memnun olanlar bu dönemde patron konumundaki kişilerle yeni bir planlamada bulunmak adına yoğun bir çalışmaya adım atabilirler. Bu süreçte iş veya sosyal hayattaki ilişkilerde seçici davranabiliriz. Sevgili Yaylar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Bu Tutulma güçlü bir ilişki ve ortaklığın işaretçisi olabilir. Yapılacak evlilik veya ortaklık sizi maddi anlamda büyütür, geliştirir. Eski borçlar, gerek tutumlu davranmanız gerekse kazanç kaynaklarınızın artışıyla kapatılır. Uygun koşullarda bir ev alınabilir, bir iş kurulabilir. Bütün bu gelişmeler Tutulma ile örtüşen doğum haritanızdaki işaretlere göre hayat bulur. Ancak genel anlamıyla Yaylar için yukarıdaki gelişmeler aşağı yukarı bu doğrultudadır. Fikirlerinizi, yeteneğinizi, tecrübenizi geliştireceğiniz işlere yönelin. Büyük düşünün, kendinize güvenin, yatırıma yönelik paranızı değerlendirin. Bu tutulma size zarar veren bir ortaklığı, ilişkiyi bitirecek, size yarar sağlayacak beraberlik, ortaklık ve fırsatları karşınıza çıkaracaktır.

OĞLAK 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, bizim isteklerimizle hayatın bize sundukları ve mevcut durumumuzun gözden geçirilmesini sağlıyor. Yanlış ve doğrular, artılar ve eksiler, olması gerekenler tespit edilirken oldukça titiziz. Bu dönemde aşkta seçici davranacağız ve düzenden yana olacağız. Farklı insanlar görürüz, selamlaşırız, konuşuruz. Ancak prensiplerimize uymayan tarzda hareket edildiğinde mesafemizi koyarız. Bazen bu denli keskin yargılar sizi zorlayabilir. Şu kişi işe yaramaz, bu kişi tuhaf desek de, bir aradaysak ve aynı dünyada nefes alıyorsak, insanları oldukları gibi kabul etmek durumundayız. Bu dönemde ilişkimizde partnerimize daha fazla dikkat ederiz. Bize nazik davranması, yardımcı olmasını bekleriz. Sevgili Oğlaklar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreç, ilişkinin niteliği ve saygı-sevgi-güven olgularına göre şekillenecektir. Yanlış olan, zarar veren, ortaklıklar sona erer, hakikaten güvenilir olan büyür, gelişir, zenginleşir. Bekar Oğlaklar için bu Tutulma evlenmek, yuva kurmak, bunca sene tek başına yüklendiğiniz sorumlulukları paylaşmaktır. Kader size, bundan sonrasında eşlik edecek kişiyi kazandırır. Problemli olduğu halde, tek başınıza her türlü koşulda sabırla yürüttüğünüz ilişki sona erer. Çünkü bunun size bir faydası kalmamıştır. Yeni bir sayfa açmaya istekli olun. Kendi kendinizi engellemeyin. Eğer siz ilişkide sadakatsiz davranırsanız, bu süreçte eşinizin sizi bırakması mümkündür. Onun için, Yengeç-Oğlak aksında oluşacak Güneş veya Ay Tutulmaları önümüzdeki yıllara damgasını vuracak sizin için hayırlı olanı getirecektir. Siz gelişime ne kadar açıksanız, gelişimin ibresi o kadar size yakındır. Benim size tavsiye şu günlerde özellikle, finansal konularda biraz temkinli olunuz. Dereyi görmeden paçaları sıvamayınız.

KOVA 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Yuvanızı, ailenizi ilişkilerinizi, birbirinize yaklaşım tarzınızı, ortaklaşa mal mülk paylaşımını tümüyle gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir takım sorunlar varsa bunların çözüme kavuşması için titizleneceğiz. Sözgelimi burs almak, evlenmek, ofis açmak, ev almak, yuva kurmak için kredi çekmeyi düşünüyorsak, bunun geri ödemeleri ve şartlarına bakmak gerekiyor. Sevgili Kovalar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı bir ilişkinin hayatımızdaki önemini vurguluyor. Bize can olana, aynı şekilde derman olana yönelmek gerekiyor. Önümüzdeki bir yıllık süreçte, güven vermeyen, eğreti duran, yoran hiçbir şeyi hayatımızda tutmamamız gerektiğini anlayacağız. Verimsiz işlerden, ilişkilerden, gereksiz yere üzüldüğümüz meselelerden hayat bizi uzaklaştıracak. Buna bizim de gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü direndiğimiz ve bazen direttiğimiz her ne varsa ve bizi kendimizden uzaklaştırıyorsa ona bağımlı kalmaya devam etmek bizi bedenen ve ruhen hasta edebilir. Belki de bu Tutulma, bütün bunları görerek fark ederek kendinize gelmenizi sağlayacak. Tutulmanın haritanızdaki yansıması önemli. Bu yorumda sözünü ettiğim gelişmeler haritanıza göre anlam kazanacak. Bugünlerde ilişki ve ailevi konularda gerçekçi olmamız gerekiyor. Kendimizi ifade edebildiğimiz, keyifli hissettiğimiz ilişkilere önem vermeliyiz. Böylece mutlu olabiliriz.