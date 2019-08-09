9 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın, geçtiğimiz hafta sonu El Paso ve Dayton'da düzenlenen ve 31 kişinin ölümüyle sonuçlanan toplu silahlı saldırılardan sonra silah satın alanların kapsamı genişletilmiş özgeçmiş taramasına tabi tutulması konusunu yeniden gözden geçirdiğini yazıyor. Habere göre sicil taramasıyla ilgili yasa tasarılarının Senato'da görüşülmesini şimdiye kadar engelleyen Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da en azından konuyu ele almaya açık olduğunun sinyalini veriyor. Trump ve McConnell'ın kapsamı genişletilmiş özgeçmiş ve adli sicil taraması konusunda yasa çıkarılmasının önünü açıp açmayacağı belli değil. Bunun nedeni, güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği ve muhafazakar seçmenlerin silah kontrolüne karşı oluşturdukları yoğun baskı. Ancak özgeçmiş taramasının siyasi cazibesi ve fizibilitesinin değerlendirme kapsamına alınması ya da en azından böyle bir izlenim verilmesi, Cumhuriyetçiler'in El Paso ve Dayton'daki saldırılardan sonra somut adım atmaları yönünde daha büyük baskıyla karşılaştıklarını gösteriyor. McConnell, tüm silah satın alacakların tabi tutulması öngörülen taramanın kapsamının genişletilmesi meselesinin önümüzdeki ay toplanacak Senato'nun gündeminin ilk sıralarından yer alacağını söyledi.

New York Times bugün ayrıca Demokrat Parti aday adaylarından Julian Castro'nun ikiz kardeşi, Texas eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Joaqiun Castro'nun Twitter'da Başkan Trump'ın 2020 seçim kampanyasına bağış yapanların listesini paylaşmasıyla ilgili tepkileri aktarıyor. Habere göre Kongre'de temsil ettiği San Antonio kentinde yaşayan ve Trump'a bağış yapan 44 kişinin isimlerini açıklayan Joaquin Castro, özel kişisel verileri açığa çıkarma ve Trump destekçilerini taciz etme girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Benzer bir tartışma, lüks spor salonları SoulCycle ve Equinox'un sahibi milyarder müteahhit Stephen Ross'un Trump için Southampton'daki evinde bu akşam bağış kampanyası etkinliği düzenleyeceğinin ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Birçok liberal Demokrat Partili ünlü, bu iki spor salonuna üye olanları, üyelikten çıkarak Ross'u boykot etmeye çağırdı. Gazete, siyasi kampanyalara bağış yapanları parmakla göstermenin yeni bir taktik olmadığını, ancak esas sorunun, bağışçılar hakkındaki bilgilerin ne ölçüde kamuoyuyla paylaşılması olduğunu kaydediyor. Cumhuriyetçileri ve Koch kardeşler gibi zenginler, bağışçıların boykot edilmesinin ve tacize uğramasının ifade özgürlüğüne darbe indirilmesi anlamına geleceğini savunuyor.