HABER

9 ailenin yaşadığı mezra elektriksiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünün Hasanlar mezrasında yaşayan 9 aile, hayatını elektriksiz sürdürmeye çalışıyor.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünün Hasanlar mezrasında yaşayan 9 aile, hayatını elektriksiz sürdürmeye çalışıyor. 13 öğrencinin gaz lambasıyla ders çalıştığı mezrada üretilen süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler de soğutucu kullanılamadığı için bozuluyor. Gölbaşı merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hamzalar köyüne bağlı 9 ailenin yaşadığı Hasanlar mezrasında elektrik bulunmuyor. Evlerin gaz lambalarıyla aydınlatıldığı mezrada yaşayanlar, elektrik bağlanması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşların ürettiği süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler de soğutucu kullanılamadığı için bozuluyor. Hamzalar Muhtarı Asaf Geçeci, elektriksiz kalan nadir yerleşim yerlerinden olduklarını belirterek, "Burada elektrik olmadığı için çocuklar Hamzalar köyünde birilerinin yanında kalmak zorunda kalıyorlar, ailelerinin yanına gelemiyorlar, hafta sonu geliyorlar. Mezramızın yolu bozuk olduğu için minibüsler buraya gelmek istemiyorlar. Burada toplam 9 hane yaşıyor. Yaz-kış burada kalıyorlar. Bu mezra en az 150 yıllık mezradır. Hamzalar köyüne elektrik geleli 35 yıl olmuş ancak Hasanlar mezrası elektrikten mahrum bırakılmış. Son 4 yıldır da ben bu konu ile uğraşmaktayım. Konudan ilgili makamların, siyasetçilerin ve bürokratlarımızın tamamının haberi var. Milletvekillerimiz de haberdar. Elektrik müracaatımız sırasında benden istenen evrakları tamamlamak için ilgili kurumların tamamına gittim ve tamamından buraya memurlar getirdim. Hepsinin elektrik getirilmesiyle ilgili olumlu olarak tuttuğu raporlar mevcut. Ne istedilerse yaptım. Elektrik istiyoruz" dedi. Ürettikleri hayvansal ürünleri gününde satmadıkları halde çöpe atmak zorunda kaldıklarını ifade eden 5 çocuk annesi Songül Görmemiş ise "Çocuklar ders çalışamıyorlar. Elbiselerini ütüleyemiyorum, ütüsüz elbiselerle okula gönderiyorum. Burayı terk edip gidemiyorum. Sütümüz, yoğurdumuz bozuluyor. Satmaya götürdüğümüzde bozulduğu için almıyorlar, döküyoruz. Elektriğimizi istiyoruz" diye konuştu. Lise son sınıf öğrencisi Erkan Görmemiş de "Bu şartlar altında üniversite sınavlarına hazırlanamıyorum. Gölbaşı'nda kalıyorum, bu da benim için zor oluyor. Elektriğimiz olsa burada hep beraber toplanır, beraber ders çalışırız" dedi.

PARTNERErkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!
Yıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındıYıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındı
İBB’nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdiİBB’nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.