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9 anket şirketinin son seçim anketleri! Ortalamaları alındı Temmuz'da fark daha da arttı, Ümit Özdağ sürprizi ise dikkat çekti

14.08.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma geçerken, Temmuz ayında 9 anket şirketinin yapmış olduğu seçim anketleri dikkat çekti. Son yapılan anketlerin ortalamasının alındığı değerlendirmede Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın arasındaki fark dikkat çekti. Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin ise yükselişi ise gündem yarattı.

9 anket şirketinin son seçim anketleri! Ortalamaları alındı Temmuz'da fark daha da arttı, Ümit Özdağ sürprizi ise dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partilerin çalışmaları devam ederken, anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ALF, Piar, ORC, ASAL, Themis, Optimar, MetroPOLL, AKSOY ve Yöneylem olmak üzere toplam 9 anket şirketinin temmuz ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

SON DAKİKA | 9 ANKET ŞİRKETİNİN SONUÇLARININ ORTALAMASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; çalışmanın sonuçlarına göre seçim anketinin ortalamasında birinci çıkan parti yüzde 31,3 ile AK Parti oldu.İkinci sırada yüzde 26,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 14,3 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti yer alıyor. Bu sıralamayı HDP takip ediyor.

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MHP ise sıralamada beşinci parti olarak yer alıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ LİDERLİĞİNDEKİ ZAFER PARTİSİ, DEVA VE GELECEK'İ GEÇTİ

Anketlerin ortalamasında en dikkat çeken nokta ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu.

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, yüzde 2,8 oy oranı ile hem Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'ni hem de Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ni geçmiş oldu.

OZDAG

İşte 9 anket şirketinin ortalamasından çıkan sonuçlar…

MİLLET İTTİFAKI İLE CUMHUR İTTİFAKI ARASINDAKİ FARK

AK Parti: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 26,8

İYİ Parti: Yüzde 14,3

MHP: Yüzde 7

HDP: Yüzde 9,8

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

3

DEVA Partisi: Yüzde 2,3

BTP: Yüzde 1,8

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1

Öte yandan partilerin bireysel oyları toplandığında ise Cumhur İttifakı 38,3, Millet İttifakı ise 41,1 oranında oy alıyor.

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seçim anketi Ümit Özdağ Millet İttifakı Cumhur İttifakı Zafer Partisi

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