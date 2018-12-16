HABER

9 araca birden çarpan sürücüden pes dedirten sözler: Burada viski yok mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 00:25 | Son Güncelleme

Ankara'da, sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı. Sürücü K.M. yaralandı. Aracı hasar gören kişi, sürücü K.M.'nin "Burada viski yok mu?" dediğini iddia etti.

9 araca birden çarpan sürücüden pes dedirten sözler: Burada viski yok mu?

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki 06 THB 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle dokuz araçta da maddi hasar oluşurken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen K.M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada aracında hasar oluşanlardan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. 'Burada bir viski yok mu' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)


Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
5 kez devretmişti! İşte çekiliş sonuçları5 kez devretmişti! İşte çekiliş sonuçları
Necip Hablemitoğlu Ödülleri sahiplerini bulduNecip Hablemitoğlu Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası Alkollü sürücü

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

atv'nin hangi iddialı dizisi final yapıyor?

atv'nin hangi iddialı dizisi final yapıyor?

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

5 kez devretmişti! İşte çekiliş sonuçları

Meclis'te sokağa çıkma tartışması

Meclis'te sokağa çıkma tartışması

3 mühendisin öldürülmesinden aranan kadın yakalandı

3 mühendisin öldürülmesinden aranan kadın yakalandı

Can Dündar'dan Fatih Portakal'a destek

Can Dündar'dan Fatih Portakal'a destek

Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.