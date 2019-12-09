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9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:11 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 905. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 25, 26, 33, 36, 37, 41, 42, 48, 53, 57, 59, 61, 63, 78 ve 79 olarak belirlendi.

9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 776 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 918 kişi 198 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 460 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 359 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 218 bin 431 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Muratpaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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