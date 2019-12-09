9 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump Yönetimi’nin iki yıldır adaletsiz olmakla eleştirdiği, yetkilerini tanımayı reddettiği Dünya Ticaret Merkezi’nin ticari kuralları etkili biçimde uygulayan sistemini devre dışı bırakmaya hazırlandığını yazıyor. Gazete aynı zamanda önümüzdeki hafta sonundan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan ithal Çin mallarına yönelik ilave gümrük tarifesi uygulamasının piyasaları olumsuz yönde etkilemesinin beklendiğini hatırlatıyor. Habere göre Trump Yönetimi’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne yönelik tavrı ve ilave gümrük tarifesi uygulamasının aynı döneme denk gelmesi, ticaret savaşlarını daha da kızıştırabilir. Trump Yönetimi, son iki yıldır Dünya Ticaret Örgütü’nün ticari anlaşmazlıklardaki temyiz sürecinden sorumlu kuruluna yeni üyeler atamasını engelliyor. Bu da uluslararası ticari anlaşmazlıkların resmi yollardan çözümünün önüne geçilmesi anlamına geliyor. Dünyanın ticaret alanındaki bir numaralı hakemi sayılan 24 yıllık örgütün yetkilerinden arındırılarak etkisiz hale getirilmesi ise uluslararası anlaşmazlıkların karmaşa ortamı yaratmasına ve bu anlaşmazlıkların kısasa kısas çözümlerle sonuçlandırılmasına yol açabilir.

Washington Post ise Suudi Arabistan uyruklu bir havacılık öğrencisinin Florida’nın Pensacola kentindeki donanma üssünde üç kişi vurarak öldürmesinin terör eylemi olarak kabul edilmesiyle ilgili haberi aktarıyor. Gazete, Kongre’deki her iki partinin de açılan soruşturmada Suudi Arabistan’dan Amerika’yla tam işbirliği sağlamasını talep ettiğini kaydediyor. Habere göre yetkililer, Pensacola Donanma Hava Üssü’nde bir derslikte üç kişiyi öldüren, sekiz kişiyi ise yaralayan silahlı saldırganın daha büyük bir terör ağının parçası olup olmadığını soruşturuyor. Amerikan Ordusu bu üssü yabancı ülkelerden pilotları eğitmek için kullanıyor. Öte yandan güvenlik birimlerinin vurarak öldürdüğü Suudi Kraliyet Hava Gücü mensubu Ahmed Muhammed El Şamrani’nin düzenlediği saldırının temelinde Amerikan dış siyaseti ve askeri gücüne duyduğu nefret ve öfkenin yattığına ilişkin bazı işaretler mevcut. El Şamrani’nin yasal olarak satın aldığı tabancayı dışarıdan silah sokulmasının yasak olduğu üsse nasıl getirdiği ise netlik kazanmış değil. Yetkililer ayrıca Şamrani’nin silahlı saldırıyı düzenlemeden kısa süre önce Twitter’da Amerikan karşıtı bir yazı kaleme aldığını bildirdi.