9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün Aydın Kuşadası Körfezi'nde 05.08 sıralarında 7.00 km derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Kandilli Rasathanesi 9.12.2021'de 04.35 sıralarında Balıkesir Ahtalı'da 04.35 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 2.0 km derinliğinde deprem olduğu bilgisini paylaştı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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