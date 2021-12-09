9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi 9.12.2021'de 04.35 sıralarında Balıkesir Ahtalı'da 04.35 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 2.0 km derinliğinde deprem olduğu bilgisini paylaştı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER





