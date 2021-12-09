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  4. 9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

09.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün Aydın Kuşadası Körfezi'nde 05.08 sıralarında 7.00 km derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi 9.12.2021'de 04.35 sıralarında Balıkesir Ahtalı'da 04.35 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 2.0 km derinliğinde deprem olduğu bilgisini paylaştı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

9 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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