MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 9 Aralık Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı (9 Aralık 2024)

9 Aralık Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı (9 Aralık 2024)

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere birbirinden heyecanlı dizi ve programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV'nin bu akşam yayınlanan dizileri...

9 Aralık Pazartesi Akşamı Hangi Diziler Var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV Yayın Akışı (9 Aralık 2024)

Televizyon izleyicileri için Pazartesi akşamları, ekranların en heyecanlı günlerinden biri olmaya devam ediyor. 9 Aralık Pazartesi akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler televizyon kanallarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV’nin 9 Aralık 2024 Pazartesi günkü yayın akışı!

PAZARTESİ AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show TV'de erken final kararı alınan Kalpazan dizisinin final bölümü var.

galeri_906x510

Kanal D'de ise son dönemin hit dizisi Uzak Şehir yer alacak.

Ekran görüntüsü 2024-12-09 082917

Now TV ise Kızıl Goncalar yeni bölümle yer alacak.

9 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI BİLGİSİ

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili Aşk
09:00
Neler Oluyor Hayatta?
11:15
Uzak Şehir
13:00
Gelinim Mutfakta
16:00
Arka Sokaklar
18:30
Kanal D Ana Haber
20:00
Uzak Şehir-Yeni Bölüm
00:15
Annem Ankara-Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00
Bu Sabah
10:00
Kalpazan
12:30
Gelin Evi
15:00
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45
Show Ana Haber
20:00
Kalpazan-Final
00:15
Deha-Tekrar
02:45
Bahar-Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI
07.30
İlk Bakış
08.00
İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45
Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13.30
En Hamarat Benim
16.30
Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00
Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm
00.00
Aşk Evlilik Boşanma

ATV YAYIN AKIŞI
08: 00
Kahvaltı Haberleri
10: 00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00
atv Gün Ortası
14: 00
Sen Anlat Karadeniz
16: 00
Esra Erol’da
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Tobın Köprüsü TV’de İlk / Yabancı Sinema
22: 00
Holding - 1.Bölüm
00: 30
Tobın Köprüsü / Yabancı Sinema

TRT YAYIN AKIŞI
10.30
Alişan İle Hayata Gülümse
13.15
Seksenler
14.30
Masumlar Apartmanı
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15
Teşkilat

STAR YAYIN AKIŞI
07:00
Güne Başlarken
09:45
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00
Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15
Söz
19:00
Star Haber
20:00
Çöpçüler Kralı
21:50
Yerli Dizi Tekrar / Sinema
00:30
Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00
Dizi
07:15
Ebru ile 8’de Sağlık
08:30
Aramızda Kalmasın
11:00
MasterChef Türkiye
12:45
İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15
İlkay Buharalı'yla Gerçekler

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad gitti, Şam'a akın ediyorlar! Suriye'de kilometrelerce araç kuyruğu...

Esad gitti, Şam'a akın ediyorlar! Suriye'de kilometrelerce araç kuyruğu...

Esad devrildi şimdi Türkiye’yi ne bekliyor?

Esad devrildi şimdi Türkiye’yi ne bekliyor?

Açık açık duyurdu: "Şam'da Türkiye modeli uygulayacağız"

Açık açık duyurdu: "Şam'da Türkiye modeli uygulayacağız"

Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

Tarzına yorum yağdı! "Çıplak değil ve güzel"

Tarzına yorum yağdı! "Çıplak değil ve güzel"

Doktordan açıklama geldi! İşte Barış Alper'in son durumu

Doktordan açıklama geldi! İşte Barış Alper'in son durumu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.