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9 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

09.12.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Aralık 2022 Cuma günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarnda, "bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 9 Aralık 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

9 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları internette araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 9 Aralık 2022 Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (9 ARALIK 2022 CUMA)

2022.12.09 03:36:07 39.0153 29.7983 6.3 -.- 2.0 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.12.09 03:06:04 38.2940 24.2388 12.1 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.09 02:39:41 40.8140 31.3225 20.8 -.- 1.2 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.12.09 02:11:57 40.7783 30.9910 5.0 -.- 1.4 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.09 02:00:56 35.6943 31.6937 6.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.09 00:50:46 40.3512 28.0003 11.4 -.- 1.3 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2022.12.09 00:46:05 40.7167 30.1168 5.2 -.- 1.4 -.- SIRINSULHIYE-KARTEPE (KOCAELI) İlksel
2022.12.09 00:41:26 37.8407 32.6255 15.7 -.- 0.9 -.- KARATAY (KONYA) İlksel
2022.12.09 00:08:27 40.5155 29.2578 12.4 -.- 0.8 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.12.09 00:04:36 37.8505 32.7037 1.1 -.- 2.2 -.- BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

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