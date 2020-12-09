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  4. 9 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

9 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

09.12.2020 19:54 | Son Güncelleme:
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9 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantıda güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 31 bin 712 oldu. İşte 9 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

9 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu.

Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.

Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye ulaştı. Hasta sayısı 558 bin 517, vefat sayısı 15 bin 531, ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE 9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de dün (8 Aralık) koronavirüs nedeniyle 211 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 33 bin 198 olarak açıklanmıştı.

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