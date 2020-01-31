HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 asırdır depremlere meydan okuyor

9 asırdır depremlere meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya’daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.  Harput’ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi’nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya’daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.
Harput’ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi’nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor. Kesme taştan yapılan caminin Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılmış. Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Ulu Camisi ve minaresi, deprem fay hattı üzerinde bulunan Elazığ’da, şu ana kadar yaşanan depremlerde hasar almadı.
PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI
Minarede, 24 Ocak’ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ancak muhtemel depremlere ve diğer doğal etkilere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi için ‘bilim heyeti’ oluşturulmasına karar verildi.
Ulu Camisi’nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşaa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısıKKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.