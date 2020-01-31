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9 asırdır depremlere meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

ELAZIĞ?ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya?daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.  Harput?ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi?nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor.

ELAZIĞ?ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya?daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.
Harput?ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi?nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor. Kesme taştan yapılan caminin Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılmış. Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Ulu Camisi ve minaresi, deprem fay hattı üzerinde bulunan Elazığ?da, şu ana kadar yaşanan depremlerde hasar almadı.
PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI
Minarede, 24 Ocak?ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ancak muhtemel depremlere ve diğer doğal etkilere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi için ?bilim heyeti? oluşturulmasına karar verildi.
Ulu Camisi?nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşaa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

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