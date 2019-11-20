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9 asırlık camiye tarihi ayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de 884 yıldır dimdik ayakta duran ve ihtişamıyla göz alan Cami Kebir’in kapı üstlerine yapılan tentelerin sebep olduğu görüntü kirliliği havadan görüntülendi.1135 yılında Danişmend Hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan ve Kayseri’nin en eski camisi olma özelliği taşıyan Cami Kebir’in kapı üstlerine yapılan tenteler, caminin silüetini bozdu.

Kayseri’de 884 yıldır dimdik ayakta duran ve ihtişamıyla göz alan Cami Kebir’in kapı üstlerine yapılan tentelerin sebep olduğu görüntü kirliliği havadan görüntülendi.
1135 yılında Danişmend Hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan ve Kayseri’nin en eski camisi olma özelliği taşıyan Cami Kebir’in kapı üstlerine yapılan tenteler, caminin silüetini bozdu. 884 yıldır geçirdiği restorasyonlar ile Kayseri’nin en eski camisi olma özelliği bulunan Cami Kebir’in kapı üstlerine yapılan tenteler havadan görüntülendi. Kayseri’nin tarihi Cumhuriyet Meydanı’nı kucaklayan bir bölgede bulunan caminin havadan çekilen görüntülerinde, yapılan tentelerin oluşturduğu görüntü kirliliği kaydedildi.

Cami Kebir
Kayseri’yi kendine başkent yapan Danişmentliler’in üçüncü hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Bina yapılırken çevredeki yıkık Roma yapılarından taşınan sütun ve sütun başları kullanılmıştır. Üstü örtü ahşaptır. Binanın önündeki Melik Gazi Medresesi günümüze ulaşmamıştır. Medresenin kalıntıları 1960’lı yıllarda onarılmış ve günümüze ulaşmıştır. Orjinal ahşap minberi restore edilmiş, halde kullanılmaktadır. Orjinal ahşap kapısı ise Ankara Etnografya Müzesindedir. Cami 1206 yılında Melik Mehmet Gazi’nin yeğeni Selçuklu umerasından Muzaffereddin Mahmut tarafından tamir ettirilmiştir. Lale Devri’nde (1720-1730) depremle yıkılan cami Kayserili matbah ve Sur Emini Hacı Halil Efendi tarafından yeni baştan onarılmıştır. Yakın zamanda vakıflar fve halk tarafından onarımına devam edilmiştir. Ulu Cami, şehrin en eski ve büyük camisidir.

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