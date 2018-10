9 asırlık kapalı çarşı, ticaretin merkezi olmaya devam ediyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Selçuklular dönemi 12'nci yüzyıldan itibaren bölüm bölüm kurularak günümüze kadar gelen 18 kapılı kapalı çarşı, kentte ticaretin merkezi olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük kapalı çarşılarından olan Selçuklu eseri, Kayseri'nin en eski ticaret merkezi olma özelliği taşıyor. Kapalı Çarşı Esnafı Dernek Müdürü Halil Küpeli, "Çarşımız merkezde bulunup rivayete göre Selçuklular döneminde inşa edilmiş, yaklaşık 21 bin alana sahip yerleşik bir çarşıdır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği İpek Yolu üzerinde kurulmuş, taş yapı olan çarşı içinde ticaret yapanların konakladığı, deve ve binek hayvanlarını dinlendirdiği hanlar bulunuyor. Kapalı çarşıda Vezir Han ve Pamuk Han bunlara örnektir. Osmanlı döneminde de çok büyük yangın yaşanmasına rağmen burası aslına uygun olarak restore edilmiş, birçok mesleği yapan ticaret erbaplarını barındırmıştır. Şu an kapalı çarşımızın 18 kapısı, 16 sokağı ve bin 216 iş yeri vardır. Konumu itibariyle şehrin merkezinde olup ticaretinde de aynı zamanda merkezidir. Burada her türlü tüketim malı satılmaktadır. Çarşımız ahilik geleneği üzerine kurulmuş, müşteri-esnaf ilişkilerinin karşılıklı güvene dayandığı bir sistem ile işlemektedir. Her türlü gelire sahip vatandaşımızın zevkine göre ürünlerin satıldığı bir alışveriş yeridir. Şu an ülkemizin çeşitli kademelerinde görev yapan birçok siyasi ve askeri isim, burada kendisi ve ailesi esnaf olarak ticaretle uğraşmıştır" dedi.