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  4. 9 ay boyunca hamileliğini sakladı... Bebeğini doğurup çöp poşetiyle konteynerin yanına bıraktı! O anneden utandıran açıklama

9 ay boyunca hamileliğini sakladı... Bebeğini doğurup çöp poşetiyle konteynerin yanına bıraktı! O anneden utandıran açıklama

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.12.2024 13:30
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Hamileliğini 9 ay boyunca ailesinden sakladı, bebeğini tuvalette doğurup çöpe attı. Kastamonu'da yaşanan olayda Cansu Ç. bebeğini tuvalette doğurduktan sonra çöp poşetine koyup konteynerin yanına bıraktı. Olaya ilişkin konuşan Cansu Ç. bir de üstüne cezaya isyan etti. Cansu Ç., "Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım." dedi.

9 ay boyunca hamileliğini sakladı... Bebeğini doğurup çöp poşetiyle konteynerin yanına bıraktı! O anneden utandıran açıklama

Kastamonu'da 2 Kasım 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü.

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ANNESİ ÇÖPE ATMIŞ

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., olayın ardından tutuklandı. Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek ise koruma altına alındı.

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“BU CEZA BANA İYİ GELMİYOR, KÖTÜYÜM”

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Cansu Ç. (18) hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., “Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Artık çocuğumu görmek istiyorum. Çok pişmanım. Adli kontrolle, gerekirse ev hapsiyle yargılanmak istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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AVUKAT RAPOR İSTEDİ

Kastamonu Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek Cansu Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin suç tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasının beklenilmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
bebek anne çöp hamile konteyner
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