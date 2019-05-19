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9 ay önce boşaltılan daire 2'nci kez yandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 9 ay önce boşaltılan bir apartmanın kapıcı dairesinde 2'nci kez yangın çıktı.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 9 ay önce boşaltılan bir apartmanın kapıcı dairesinde 2'nci kez yangın çıktı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'ndeki Hikmet Bey Apartmanı'nda 9 ay önce boşaltılan kapıcı dairesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Boş dairede birkaç ay önce de yangın çıktığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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